Ein gravierender Etikettierungsfehler hat bei einer oberfränkischen Brauerei zu einem großflächigen Warenrückruf geführt.

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Die Weismainer Brauerei zieht vorsorglich eine komplette Charge ihres beliebten Hefe-Weißbiers aus dem Verkehr, weil auf den Flaschen fälschlicherweise der Eindruck erweckt wurde, es handle sich um ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk.

Verwechslung bei der Abfüllung: Bauchetikett verspricht Alkoholfreiheit

Zu dem brisanten Fehler kam es direkt bei der Etikettierung der Glasflaschen. Wie das oberfränkische Unternehmen am Abend offiziell mitteilte, wurde bei einzelnen Flaschen der betroffenen Charge versehentlich ein Bauchetikett mit dem prominenten Aufdruck "Alkoholfrei" angebracht. In Wahrheit handelt es sich bei dem Inhalt jedoch um reguläres, vollwertiges Hefe-Weißbier mit einem kräftigen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent.

Die Brauerei stellte klar, dass dieser bedauerliche Fehler ausschließlich das vordere Bauchetikett betrifft. Die Kennzeichnungen auf dem Rücken- sowie dem Halsetikett seien vollkommen korrekt gedruckt worden und weisen den tatsächlichen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent fehlerfrei aus. Dennoch besteht für Konsumenten, die sich beim Griff ins Regal rein am auffälligen Vorderetikett orientieren, eine erhebliche Verwechslungsgefahr.

Diese Bundesländer und Vertriebswege sind betroffen

Der Rückruf beschränkt sich präzise auf ein bestimmtes Mindesthaltbarkeitsdatum, betrifft geografisch jedoch ein weit verzweigtes Absatzgebiet. Die Flaschen wurden keineswegs nur im klassischen Lebensmittelhandel vertrieben, sondern gelangten über unterschiedliche Kanäle direkt zu den Konsumenten.

Die wichtigsten Eckdaten des Rückrufs im Überblick:

Betroffenes Produkt: Weismainer Hefe-Weißbier

Weismainer Hefe-Weißbier Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): Ausschließlich Flaschen mit dem Datum 26.05.2027

Ausschließlich Flaschen mit dem Datum 26.05.2027 Fehlerhafte Kennzeichnung: Vorderes Bauchetikett weist fälschlich "Alkoholfrei" aus, Inhalt enthält 5,5 % Alkohol

Vorderes Bauchetikett weist fälschlich "Alkoholfrei" aus, Inhalt enthält 5,5 % Alkohol Betroffene Regionen: Verkaufsstellen in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz

Verkaufsstellen in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz Vertriebskanäle: Regulärer Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomiebetriebe und Getränke-Heimdienste

Da die Flaschen auch an Gasthäuser und private Haushalte im Lieferdienst ausgeliefert wurden, schlägt das Unternehmen Alarm. Der Hersteller warnt in seiner Stellungnahme ausdrücklich vor den potenziellen Folgen: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verbraucher aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier zu sich nehmen."

Rückgabe ohne Kassenbon und Entschuldigung der Brauerei

Für Konsumenten, die eine der betroffenen Flaschen erworben haben, wurde eine unkomplizierte Rückabwicklung eingerichtet. Das Produkt kann ab sofort an der jeweiligen Einkaufsstelle zurückgegeben werden. Die Erstattung des vollen Kaufpreises erfolgt dabei kulant und unbürokratisch auch ohne das Vorlegen eines Kassenbons.

Die Weismainer Brauerei betonte, dass der Vorfall unmittelbar nach dem Bekanntwerden intern akribisch geprüft wurde. Zudem seien die zuständigen Lebensmittel- und Kontrollbehörden unverzüglich über die Panne in Kenntnis gesetzt worden. Qualität und Sicherheit aller Erzeugnisse hätten für den Betrieb stets oberste Priorität. Das Unternehmen bedauere den Fehler zutiefst und entschuldigt sich in aller Form: "Umso mehr bedauert das Unternehmen den Vorfall und entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Kunden für entstandene Unannehmlichkeiten." Konsumenten wird dringend empfohlen, vor dem Verzehr stets auch Rücken- und Halsetikett auf die verbindlichen Prozentangaben zu prüfen.