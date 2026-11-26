SPÖ-Minister bestätigt Überlegungen in der Koalition ++ Heuer Einnahmen von bisher 120 Millionen Euro

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Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) hat eine Senkung der zuletzt von Landespolitikerinnen, Landespolitikern und Wirtschaftsvertretenden schwer kritisierten Flugabgabe in Aussicht gestellt. Eine Abschaffung komme aus budgetären Gründen für ihn jedoch nicht in Frage, ging aus der Parlamentskorrespondenz zum Verkehrsausschuss am Donnerstag hervor. Die Abstimmung innerhalb der Dreierkoalition laufe, sagte Hanke demnach.

Nicht einmal die Hälfte des Aufkommens

62 Millionen Euro seien vorgesehen, um den Luftfahrtstandort angesichts der geopolitischen Spannungen zu entlasten. Hanke gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit eine Lösung innerhalb der Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS gefunden werde. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2025 flossen rund 179 bis 180 Millionen Euro in die Staatskasse. Im Budget für 2026 sind Einnahmen von 190 Millionen Euro veranschlagt. Von Jänner bis September 2026 lagen die tatsächlichen Einnahmen laut Finanzministerium bei rund 120,1 Millionen Euro.

Wer zahlt was?

Die Abgabe wird pro abfliegendem Passagier von einem österreichischen Flughafen eingehoben (Transferpassagiere sind ausgenommen). Sie beträgt seit September 2020 einheitlich zwölf Euro pro Ticket, für Kurzstreckenflüge unter 350 Kilometern fallen 30 Euro an.

Ryanair zog bereits Flugzeuge ab

Zuletzt hatte Ryanair in Wien Flüge abgezogen und auf hohe Kosten verwiesen. Der ungarische Konkurrent Wizz hat sich mit diesem Argument ganz von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet. Zur Alternative wurde das nahe gelegene Bratislava. Die Austrian Airlines (AUA) argumentiert, dass die hohen Standortkosten die Wettbewerbsfähigkeit gefährden, zuletzt bekam sie neue Flugzeuge nicht, die innerhalb der Lufthansa nun anderweitig eingesetzt würden.

Die ÖVP sieht in der Abgabe eine Belastung, Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner pochte zuletzt auf eine rasche Einigung auf eine Senkung. Auch die NEOS sind kritisch. Die FPÖ will eine gänzliche Streichung. Auch die NEOS sind kritisch. Die Grünen wollen eine Weiterentwicklung und Valorisierung. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zuletzt betont, er könne auf die 190 Millionen Euro aus der Steuer "mit Sicherheit" nicht verzichten und sich deshalb eine ersatzlose Streichung nicht vorstellen.