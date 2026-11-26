Schnee-Chaos
AUA muss jetzt 9.000 Passagiere umbuchen
Der Wintereinbruch im Osten Österreichs hat den Luftverkehr am Donnerstag kalt erwischt. Während am Flughafen Wien-Schwechat die Räumdienste im Dauereinsatz standen, mussten zahlreiche Flüge gestrichen oder umgeleitet werden.
Enteisung und schlechte Sicht
Besonders hart trifft das Schnee-Chaos die heimische Fluglinie Austrian Airlines (AUA): Insgesamt rund 9.000 Passagiere sind direkt von den Ausfällen und Verspätungen betroffen und müssen nun umgebucht werden.
Hauptgrund für die massiven Verzögerungen waren nicht nur die Schneemassen auf den Start- und Landebahnen, sondern vor allem die notwendige Enteisung der Flugzeuge vor dem Start sowie die stark eingeschränkte Sicht. Da die Kapazitäten bei der Flugzeug-Enteisung bei anhaltendem Schneefall begrenzt sind, kam es zu langen Wartezeiten.
In der Folge konnten viele Maschinen ihre Zeitfenster (Slots) nicht einhalten, was zu einer Kettenreaktion im gesamten europäischen Streckennetz führte.
Großoffensive bei Umbuchungen
Die AUA arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die rund 9.000 gestrandeten oder wartenden Fluggäste so schnell wie möglich an ihre Zielorte zu bringen. Verwendet werden unter anderem Züge und Ersatzflüge sowie Flüge von Partner-Airlines.
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Das müssen betroffene Passagiere jetzt tun
Wer für Donnerstag oder Freitag einen Flug ab oder über Wien gebucht hat, sollte vor der Anreise zum Flughafen unbedingt folgende Schritte beachten:
- Kontrolliere vor der Abfahrt nach Schwechat den aktuellen Status deines Fluges über die AUA-Website oder die App.
- Stelle sicher, dass deine Handynummer und E-Mail-Adresse in der Buchung hinterlegt ist. Die AUA informiert über Umbuchungen aktiv per SMS und E-Mail.
- Über den digitalen Chatbot oder die Buchungsverwaltung der Airline lassen sich viele Flüge kostenlos auf ein anderes Datum oder eine alternative Verbindung umlegen, ohne in der Telefon-Warteschleife warten zu müssen.
- Bei wetterbedingten Ausfällen besteht zwar kein Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung (da höhere Gewalt vorliegt), die Airline muss jedoch für Verpflegung, Getränke und bei Bedarf für eine Hotelübernachtung sorgen.
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