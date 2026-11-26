Dichter Neuschnee hat am Donnerstag den Flugbetrieb am Flughafen Wien-Schwechat massiv beeinträchtigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Wintereinbruch im Osten Österreichs hat den Luftverkehr am Donnerstag kalt erwischt. Während am Flughafen Wien-Schwechat die Räumdienste im Dauereinsatz standen, mussten zahlreiche Flüge gestrichen oder umgeleitet werden.

Enteisung und schlechte Sicht

Besonders hart trifft das Schnee-Chaos die heimische Fluglinie Austrian Airlines (AUA): Insgesamt rund 9.000 Passagiere sind direkt von den Ausfällen und Verspätungen betroffen und müssen nun umgebucht werden.

Hauptgrund für die massiven Verzögerungen waren nicht nur die Schneemassen auf den Start- und Landebahnen, sondern vor allem die notwendige Enteisung der Flugzeuge vor dem Start sowie die stark eingeschränkte Sicht. Da die Kapazitäten bei der Flugzeug-Enteisung bei anhaltendem Schneefall begrenzt sind, kam es zu langen Wartezeiten.

In der Folge konnten viele Maschinen ihre Zeitfenster (Slots) nicht einhalten, was zu einer Kettenreaktion im gesamten europäischen Streckennetz führte.

Großoffensive bei Umbuchungen

Die AUA arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die rund 9.000 gestrandeten oder wartenden Fluggäste so schnell wie möglich an ihre Zielorte zu bringen. Verwendet werden unter anderem Züge und Ersatzflüge sowie Flüge von Partner-Airlines.

Das müssen betroffene Passagiere jetzt tun

Wer für Donnerstag oder Freitag einen Flug ab oder über Wien gebucht hat, sollte vor der Anreise zum Flughafen unbedingt folgende Schritte beachten: