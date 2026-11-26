Im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros hat der kroatische Premierminister Andrej Plenković am Donnerstag während des EU-Sondergipfels gedroht, dass das 31. Verhandlungskapitel nicht geschlossen werden könne, "bis die Frage der Landgrenze geklärt ist".

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Das sagte Plenković am Donnerstag in Richtung des Nachbarlandes bei einem Doorstep mit Verweis auf den Grenzstreit um die Halbinsel Prevlaka. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will in dem Grenzstreit vermitteln.

"Kroatien wird jedes Infragestellen der Landgrenze als einen Gebietsanspruch Montenegros gegenüber Kroatien interpretieren. Ich sage es ganz explizit: Ich meine Prevlaka", sagte Plenković. Die Halbinsel gilt seit langem als Zankapfel unter den beiden Nachbarländern.

Stocker will vermitteln

Österreich wolle in dem Streit versuchen, "Brücken zu bauen", sagte Stocker am Donnerstagabend vor Medienvertretern. "Viele dieser Punkte sind bereits auch erledigt, nicht alle. Es gibt durchaus welche, die nicht so einfach zu erledigen sind, wie beispielsweise die Frage von Grenzen", so der Bundeskanzler. "Das Ende ist noch nicht am Tisch liegend, aber ich gehe davon aus, dass das lösbar ist."

Die Drohung des kroatischen Premiers könnte noch einmal für Verzögerung auf den letzten Metern des Beitrittsprozesses sorgen. Geht es nach der EU-Kommission, soll Montenegro noch heuer alle 35 Verhandlungskapitel abschließen und bereits am 22. Juni 2027 den Beitrittsvertrag unterzeichnen. Er rechne auch weiterhin damit, dass Montenegro 2028 das 28. Mitgliedsland sein werde, sagte Stocker auf APA-Nachfrage. Er verwies darauf, dass es auch in der Vergangenheit bilaterale Konflikte zwischen Beitrittskandidaten gegeben habe.

Der montenegrinische Präsident Jakov Milatović hatte am Mittwoch in Brüssel erklärt, dass Kroatiens Beharren auf einer Klärung der Grenzfrage während der laufenden EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros "wie Erpressung" wirke. Er kündigte an, dass Podgorica Zagreb in Kürze einen Vorschlag für eine umfassende Lösung unterbreiten werde. Sollte Kroatien diesen ablehnen, blieben als weitere Optionen ein internationales Gericht oder ein Schiedsverfahren. Plenković schloss ein solches am Donnerstag hingegen aus.