Ökonom Czypionka will mehr Ärzte mit Kassenverträgen - und schreckt auch vor Spitalsschließungen nicht zurück

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Die Diagnose ist an sich nicht neu: Österreichs Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich teuer, im EU-Vergleich liegen wir knapp hinter Deutschland. Doch die Österreicherinnen und Österreicher leben deshalb nicht länger oder gesünder. Dazu war am Donnerstagabend der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka zu Gast bei Martin Thür.

Am 7. Dezember wird die Gesundheitsreform weiter verhandelt.

Gehen wir mit Gesundheitskampagnen zu TikTok

Laut Czypionka sei das Hauptproblem, dass man in Österreich zu sehr auf Reparaturmedizin setze. Zum Gesundheitssystem gehöre auch die Umgebung, "es wird zum Beispiel zu wenig bei der Gesundheitserziehung gemacht. Wir klären etwa in Sachen Rauchen und Alkohol zu wenig auf, da müssen wir uns auch auf die sozialen Medien wie TikTok begeben."

"Wir müssen viel mehr Vorsorge betreiben, ein gut eingestellter Diabetiker braucht kaum zusätzliche Behandlung, das gilt auch für Bluthochdruck und so weiter", so der Experte weiter. Österreich habe auch sehr viele Wahlärzte. Czypionka fordert von der Sozialversicherung, mehr Ärzte in das Kassensystem zu bringen, da müssten auch bessere Verträge kommen.

Fazit: "Wir haben in einigen Bereichen eine 2-Klassen-Medizin, viele chronisch Kranke irren durch das System, und einige, die es sich leisten können, landen dann bei den Wahlärzten - und bekommen dann oft auch früher einen OP-Termin."

Die Lösung: "Mehr medizinisches Personal in den Praxen, die die Routinesachen übernehmen und so Ärztinnen und Ärzte entlasten."

Czypionka will auch vor Spitalsschließungen nicht zurückschrecken: "An manchen kleinen Standorten werden so wenig OPs durchgeführt, dass die Qualität nicht mehr gewährleistet ist, das müsse die Politik den Menschen besser erklären und sie mitnehmen", so der Experte.