Für Millionen Autofahrer in Österreich stehen an den Zapfsäulen wesentliche Änderungen bevor. Die bisherige Spritpreisbremse läuft mit Ende November aus und soll ab Dezember in einer deutlich abgespeckten Variante weitergeführt werden.

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Die seit Oktober geltende staatliche Entlastung beim Tanken steht vor einer Zäsur. Am kommenden Montag endet die aktuelle Spritpreisbremse der Bundesregierung, und eine Weiterführung in der bisherigen Ausgestaltung ist vom Tisch. Wie aus Regierungskreisen verlautet, haben sich die drei Koalitionsparteien grundsätzlich darauf verständigt, das Modell modifiziert fortzusetzen. Die endgültige Beschlussfassung steht zwar noch aus, die Eckpunkte sind jedoch fixiert.

Die bisherige Maßnahme setzte sich aus zwei Hebeln zusammen: einer Reduktion der Mineralölsteuer um 6,7 Cent sowie einer Begrenzung der Händlermargen um 3,5 Cent je Liter Treibstoff. Unter Einrechnung der Mehrwertsteuer brachte das an den Zapfsäulen eine spürbare Entlastung von 12,2 Cent pro Liter. Bei einem durchschnittlichen Tankvolumen von 50 Litern bedeutete dies eine direkte Ersparnis von rund sechs Euro je Tankvorgang. Laut übereinstimmenden Einschätzungen von Wirtschaftsforschern trug dieser Mechanismus messbar dazu bei, den allgemeinen Inflationsdruck im Land abzufedern. Während die Begrenzung der Händlermargen nun mit Monatsende gestrichen wird, soll die Preis-Runter-Garantie aufrechtbleiben.

Wirtschaftsminister will unabhängige Tankstellen schützen

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der ÖVP spricht sich klar für eine Verlängerung der Preis-Runter-Garantie im Dezember aus, verteidigt jedoch den Wegfall des Margendeckels. Die Entwicklung der vergangenen Wochen belege den Erfolg der gesetzten Schritte auf europäischer Ebene.

Der Minister erläuterte seinen Vorstoß detailliert: "Der europäische Vergleich zeigt: Österreich hat bei Super den drittgünstigsten Nettopreis in der Europäischen Union. Mittlerweile liegen die durchschnittlichen Spritpreise sowohl bei Super als auch bei Diesel in allen neun Bundesländern unter zwei Euro pro Liter. Aus meiner Sicht zeigt diese Entwicklung, dass die Maßnahmen der Bundesregierung Wirkung entfalten."

Weiters erklärte Hattmannsdorfer: "Deshalb schlage ich vor, die Spritpreisbremse im Dezember in angepasster Form zu verlängern. Wir wollen die Preis-Runter-Garantie beibehalten und zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen über eine niedrigere Mineralölsteuer an Haushalte und Betriebe zurückgeben. Die Margenbegrenzung soll wie vereinbart Ende November auslaufen. Damit wollen wir gerade kleinere, unabhängige Tankstellen stärken, die einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Versorgungssicherheit in Österreich leisten."

SPÖ pocht auf Gesetz, NEOS mahnen zur Zurückhaltung

Auch bei den anderen Koalitionspartnern sorgt die Zukunft der Treibstoffpreise für rege Debatten. Für SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt hat sich die Lage an den Zapfsäulen "mittlerweile deutlich verbessert". Sie spricht sich dafür aus, die Preis-Runter-Garantie mitsamt ergänzenden Mechanismen dauerhaft im Gesetz zu verankern. Eine Verlängerung des Margeneingriffs lehnt sie laut einem Bericht von "Selektiv" hingegen nicht ausdrücklich ab, fordert diesen aber auch nicht aktiv ein.

Skepsis gegenüber dauerhaften staatlichen Eingriffen kommt von den NEOS. Deren Energiesprecherin Karin Doppelbauer betonte, dass Markt- und Preiseingriffe "grundsätzlich nur in Ausnahmesituationen erfolgen sollten". Zudem seien die weiteren internationalen Entwicklungen am Rohölmarkt schwer vorhersehbar, weshalb staatliche Markteingriffe mit Bedacht dosiert werden müssten.

Bundesländer-Vergleich: Wo das Tanken jetzt am teuersten ist

Aktuelle Auswertungen belegen, dass die Kraftstoffpreise regional stark variieren. Am Mittwoch, dem 25. November, kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt 1,957 Euro, während für einen Liter Super durchschnittlich 1,559 Euro fällig wurden.

Die regionalen Preisunterschiede im Überblick:

Steiermark als Preissieger: Hier tankten Autofahrer am günstigsten mit 1,935 Euro für Diesel und 1,540 Euro für Super.

Hier tankten Autofahrer am günstigsten mit 1,935 Euro für Diesel und 1,540 Euro für Super. Tirol bildet das Schlusslicht: Die teuersten Zapfsäulen finden sich im Westen mit durchschnittlich 1,995 Euro bei Diesel und 1,602 Euro bei Super.

Die teuersten Zapfsäulen finden sich im Westen mit durchschnittlich 1,995 Euro bei Diesel und 1,602 Euro bei Super. Knapp unter zwei Euro: Auch in Salzburg und Vorarlberg näherten sich die Dieselpreise zuletzt bedenklich der psychologisch wichtigen Zwei-Euro-Schwelle.

Auch in Salzburg und Vorarlberg näherten sich die Dieselpreise zuletzt bedenklich der psychologisch wichtigen Zwei-Euro-Schwelle. Bundeshauptstadt Wien: Autofahrer zahlten im Schnitt 1,968 Euro je Liter Diesel und 1,565 Euro für Super.

Mit dem Auslaufen des Margendeckels ab Dezember wird sich weisen, inwieweit die Tankstellenbetreiber die neu gewonnenen Spielräume an die Konsumenten weitergeben oder ob die Preise für Diesel und Benzin vor den Weihnachtsfeiertagen wieder anziehen.