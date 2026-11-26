Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Möglichst großzügig! Sehen Sie über Meinungsverschiedenheiten hinweg!

Möglichst großzügig! Sehen Sie über Meinungsverschiedenheiten hinweg! Beruf: Sie sind willkommen. Seien Sie mit Ihren Vorschlägen aber realistisch!

Sie sind willkommen. Seien Sie mit Ihren Vorschlägen aber realistisch! Fitness: Power, Selbstbewusstsein und Ausstrahlung passen. Nur etwas cooler!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gehen Sie mit der Liebe heute spielerischer um und seien Sie tolerant!

Gehen Sie mit der Liebe heute spielerischer um und seien Sie tolerant! Beruf: Liegt Spannung in der Luft? Cool bleiben und diplomatisch einlenken!

Liegt Spannung in der Luft? Cool bleiben und diplomatisch einlenken! Fitness: Ein klarer Plan ist heute wichtig, um unnötigem Stress auszuweichen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Keine Kapriolen! Hören Sie im Zweifel auf die Stimme der Vernunft!

Keine Kapriolen! Hören Sie im Zweifel auf die Stimme der Vernunft! Beruf: Überdenken Sie Investitionspläne noch! Es geht sicher auch günstiger.

Überdenken Sie Investitionspläne noch! Es geht sicher auch günstiger. Fitness: Sich Lebensfreude zu verschaffen ist wichtig, aber bitte mit Augenmaß!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Herzlichkeit kann manches wiedergutmachen. Lenken Sie großzügig ein!

Herzlichkeit kann manches wiedergutmachen. Lenken Sie großzügig ein! Beruf: Stimmen Sie kreativen Lösungen zu, statt kleinlich zu widersprechen!

Stimmen Sie kreativen Lösungen zu, statt kleinlich zu widersprechen! Fitness: Misstrauen und Einwänder loslassen und einfach mal positiv denken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Überspannen Sie den Bogen nicht! Vernunft ist ein wichtiges Kriterium.

Überspannen Sie den Bogen nicht! Vernunft ist ein wichtiges Kriterium. Beruf: Ihre Autorität steht außer Frage, wenn Sie auf sichere Lösungen setzen.

Ihre Autorität steht außer Frage, wenn Sie auf sichere Lösungen setzen. Fitness: Sie sind sehr motiviert. Herz und Kreislauf aber nicht überanstrengen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lassen Sie einfach Ihr Herz sprechen! Ihre Gefühle sind willkommen.

Lassen Sie einfach Ihr Herz sprechen! Ihre Gefühle sind willkommen. Beruf: Geben Sie den Ideen anderer eine Chance und verzichten Sie auf Kritik!

Geben Sie den Ideen anderer eine Chance und verzichten Sie auf Kritik! Fitness: Auf zu Sport und Spiel! Es wird Zeit, neue Energien zu mobilisieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Endlich wieder mehr Spaß! Auch da, wo Sie sicher aufgehoben sind.

Endlich wieder mehr Spaß! Auch da, wo Sie sicher aufgehoben sind. Beruf: Selbstbewusster, aber kooperativ, vernünftig und nicht streitlustig!

Selbstbewusster, aber kooperativ, vernünftig und nicht streitlustig! Fitness: Lebensfreude zu tanken ist wichtig, nur nicht des Guten zu viel!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Vernünftig und großzügig! Da sollte Eifersucht keinen Platz finden.

Vernünftig und großzügig! Da sollte Eifersucht keinen Platz finden. Beruf: Gehen Sie Auseinandersetzungen ganz cool und sachlich aus dem Weg!

Gehen Sie Auseinandersetzungen ganz cool und sachlich aus dem Weg! Fitness: Anstrengungen minimieren! Gelassenheit statt unnötiger Aufregungen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Schöne Begegnungen. Es braucht nur noch eine verlässliche Haltung.

Schöne Begegnungen. Es braucht nur noch eine verlässliche Haltung. Beruf: Kontakte zu pflegen ist wichtig. Aber mit realistischen Ansprüchen!

Kontakte zu pflegen ist wichtig. Aber mit realistischen Ansprüchen! Fitness: Bleiben Sie auf dem Teppich, auch wenn Sie wieder sehr motiviert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Vergessen Sie mal Ihre Ansprüche! Hören Sie einfach nur auf Ihr Herz!

Vergessen Sie mal Ihre Ansprüche! Hören Sie einfach nur auf Ihr Herz! Beruf: Kühne Ideen brauchen zunächst einmal vernünftige Rahmenbedingungen.

Kühne Ideen brauchen zunächst einmal vernünftige Rahmenbedingungen. Fitness: Möglichst entspannt durch den Tag. Gönnen Sie sich etwas Besonderes!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer souverän über den Dingen steht, hinterlässt den besseren Eindruck.

Wer souverän über den Dingen steht, hinterlässt den besseren Eindruck. Beruf: Verzichten Sie auf Kritik und beschenken Sie andere mit Anerkennung!

Verzichten Sie auf Kritik und beschenken Sie andere mit Anerkennung! Fitness: Langsam und konzentriert! Nehmen Sie Hilfe an, statt sich zu stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.