Experten warnen
Zu langer Mittagsschlaf: Ab 1 Stunde wird es gefährlich
Viele kennen das Gefühl: Nach dem Mittagessen fällt die Konzentration ab, die Augen werden schwer. Ein "Powernap" soll schnelle Energie liefern. Doch Schlafmediziner und Studien warnen davor, es mit der Ruhepause zu übertreiben.
Die kritische Grenze: Wann Sie aufstehen müssen
Für einen erholsamen Mittagsschlaf gilt eine klare Regel: Stehen Sie nach maximal 20 bis 30 Minuten wieder auf. Schlafen Sie länger, rutscht Ihr Körper in eine Tiefschlafphase. Werden Sie daraus vom Wecker gerissen, entsteht die sogenannte Schlaftrunkenheit – Sie fühlen sich zerschlagen, benommen und sind unproduktiver als vor dem Hinlegen.
Medizin warnt vor Schlaf ab 60 Minuten
Dauert der Mittagsschlaf regelmäßig eine Stunde oder länger, bleibt es nicht nur bei akuter Müdigkeit. Große Beobachtungsstudien (unter anderem ausgewertet durch das Robert Koch-Institut) zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen langen Nickerchen und ernsthaften Gesundheitsrisiken:
- Das Risiko für Bluthochdruck und Herzerkrankungen steigt bei Menschen, die tagsüber lange schlafen, statistisch an.
- Langes Tagesschlafen wird häufiger mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht.
- Wer lange schläft, baut den natürlichen Schlafdruck für den Abend ab. Die Folge sind Einschlafprobleme in der Nacht, was wiederum das Risiko für depressive Verstimmungen erhöhen kann.
Wichtiger Hinweis der Experten: Oft ist ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis am Tag nicht die alleinige Ursache, sondern ein frühes Warnsignal des Körpers für unentdeckte Grunderkrankungen oder eine unbemerkte Schlafapnoe in der Nacht.
Auch interessant
Die 3 Regeln für den perfekten Powernap
Damit das Nickerchen ein echter Energie-Booster bleibt, sollten Sie diese Punkte beachten:
- Wecker auf 25 Minuten stellen: Das lässt Ihnen rund fünf Minuten zum Einschlafen und 20 Minuten für den leichten Erholungsschlaf.
- Nicht nach 15 Uhr schlafen: Ein Nickerchen am späten Nachmittag bringt Ihre innere Uhr durcheinander und raubt Ihnen den Nachtschlaf.
- Bei Schlafstörungen verzichten: Wenn Sie nachts ohnehin schlecht ein- oder durchschlafen, sollten Sie den Mittagsschlaf komplett streichen, um den Schlafdruck für den Abend hochzuhalten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden