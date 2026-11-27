Einsatz ohne Biss
Feuerwehr zog Krokodil Knochen aus dem Hals
Im Krokodilpark von Pierrelatte steckte bei Reptil "Georges" ein Knochen im Hals fest. Die Tierpfleger hatten das Problem bereits vor einigen Tagen bemerkt. Weil die Behandlung bei dem gewaltigen Tier alles andere als ungefährlich war, holten sie sich Unterstützung von der Tierrettung der Feuerwehr.
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Kiefer blockiert
Zunächst musste "Georges", immerhin 4,50 Meter langen und 400 Kilo schwer, unter Kontrolle gebracht werden. Die Pfleger legten ihm ein Lasso um das Maul, deckten seinen Kopf mit einem Tuch ab und fixierten ihn. Damit das Krokodil nicht zuschnappen konnte, schoben sie ein Stück Holz zwischen seine Kiefer.
"Georges" blieb cool
Dann begann der heikle Eingriff: Mit einer besonders langen Zange gelang es den Tierpflegern, den feststeckenden Knochen zu entfernen. Rund eine Stunde dauerte die Prozedur. Überraschend: Georges blieb während der gesamten Behandlung ruhig.
Ende gut, alles gut
Am Ende gab es Entwarnung. "Georges ist wieder fit und es geht ihm jetzt sehr gut", bilanzierte die Feuerwehr ihren ungewöhnlichen Einsatz.
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