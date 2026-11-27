Auf den niederösterreichischen Landesstraßen herrschen weiterhin winterliche Fahrverhältnisse. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sorgen regional für Kettenpflichten.

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Am Freitag melden die Straßenmeistereien seit 5.30 Uhr im gesamten niederösterreichischen Landesgebiet salznasse, matschige oder gestreute Schneefahrbahnen. Die notwendigen Räum- und Streueinsätze laufen bereits überall auf den Landesstraßen B und L.

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge

Für sämtliche Kraftfahrzeuge gilt auf der L 4188 sowie auf der L 4189 im Bereich Hohe Wand eine Kettenpflicht.

Schwerere Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen müssen zudem auf mehreren weiteren Abschnitten Schneeketten anlegen. Betroffen davon sind:

L 2271 zwischen Großgraben und Würmla

B 21 über den Ochsattel und den Rohrersattel

L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld

L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach

L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf

L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach

L 7078 von Maigen bis Purkersdorf.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Die größten Neuschneemengen wurden mit bis zu 20 Zentimetern im Waldviertel in Geras und Spitz sowie im Mostviertel in Amstetten und Blindenmarkt verzeichnet. Im Industrieviertel fielen in Wiener Neustadt bis zu 15 Zentimeter Neuschnee, im Weinviertel wurden in Zistersdorf bis zu 12 Zentimeter gemessen. Im Raum Wiener Neustadt und Pöggstall kommt es zudem abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen.

Temperaturen bis minus sechs Grad

In den Frühstunden bewegten sich die Temperaturen zwischen minus 6 Grad in Pöggstall und 0 Grad in Mödling, Tulln, Wiener Neustadt, Hollabrunn, Herzogenburg, Amstetten und Krems.

Wer nähere Informationen zur aktuellen Lage benötigt, erreicht den NÖ Straßendienst beim Amt der NÖ Landesregierung telefonisch unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at.