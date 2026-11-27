Eine Kontrolle bei Arnoldstein eskaliert zur wilden Flucht über Straßen und Grenzen. Ein Beamter wird verletzt, während der Lenker trotz Sperren entkommt und die Polizei nun Schlepperverdacht prüft.

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Kärnten. Bei einer Schwerpunktaktion der österreichischen fremden- und grenzpolizeilichen Einheit PUMA am Verkehrskontrollpunkt Arnoldstein hat ein Pkw-Lenker aus Italien am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr kurz nach der Einreise eine Verkehrsableitung missachtet und ist auf der A2 in Richtung Villach davongebraust.

Trotz sofortiger Verfolgung schnitt er auf der B111 Richtung Nötsch Beamte, wendete und krachte auf dem Rückweg über das Bankett in einen querstehenden Streifenwagen, ehe er mit seinem beschädigten Wagen in Richtung Italien flüchtete.

Polizist wurde bei Kollision verletzt

Beim Verkehrskontrollpunkt Arnoldstein musste der Fahrer verkehrsbedingt anhalten, gab bei einem Festnahmeversuch, als die Beamten bereits seine Tür geöffnet hatten, aber erneut Gas und schob einen vor ihm stehenden Pkw zur Seite. Ein Polizist wurde dabei durch die Kollision und eine zuschlagende Tür des Fluchtfahrzeugs zu Boden geschleudert und verletzt, er kam nach der Erstversorgung zur ambulanten Behandlung ins LKH Villach.

Ermittler gehen von Schlepperfahrzeug aus

Nach der Weiterfahrt über die Grenze übernahm die italienische Polizei die Verfolgung und errichtete im Bereich Porpetto (Udine) eine Straßensperre, die der Lenker jedoch durchbrach, bevor er unerkannt entkam. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich um ein Schlepperfahrzeug gehandelt haben, in dem neben dem Fahrer noch mindestens drei weitere Personen gewesen sein dürften.