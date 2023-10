Schock-Video: Mädchen-Gang quält 13-Jährige stundenlang

Während die Schülerin ein unfassbares Martyrium erlebt, gehen Erwachsene einfach vorbei.

Es sind unfassbare Szenen, die sich im deutschen Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) abspielten. Eine 13-jährige Schülerin wird von mehreren Mädchen stundenlang terrorisiert und gequält. Die Täterinnen gaben das Martyrium sogar mit dem Handy aufgenommen.

© Privat ×

Wie die BILD berichtet, ereignete sich der Vorfall am 22. Oktober. Die Mädchen-Gang lockte ihr Opfer zunächst in einer Wohngegend in die Falle. Die 13-Jährige wird dann an den Haaren gezogen, getreten und in den Schwitzkasten genommen. Schließlich wird das Opfer auch noch mit Fäusten zu Boden gebracht. Eine der Täterinnen beschmiert auch die Stirn der Schülerin.

© Privat

© Privat

Erwachsene gehen einfach weiter

Unfassbar: Obwohl die Jugendliche nach Hilfe ruft, laufen mehrere Erwachsene einfach weiter und schreiten nicht ein. Die 13-Jährige wird weiterhin gequält und in eine Pfütze gedrückt. Erst dann mischt sich eine Anwohnerin ein und ruft aus dem Fenster: „Lasst das Mädchen in Ruhe, ich komme gleich runter!“ Die Mädchen-Gang flüchtet schließlich.

© Privat

Die Mutter des Opfers hat umgehend Anzeige erstattet. Der Polizei sind die Täterinnen bekannt – diese sind aber unter 14 und damit strafunmündig.