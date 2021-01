Bernhard Paul spricht auf Ö3 über die Liebe seiner Tochter zu Dominic Thiem

„Ich habe ihr immer gesagt: ‚Bitte bring mir keinen Loser nachhause.‘“, sagt der Zirkusdirektor und Vater von Lili Paul-Roncalli im Ö3-Interview mit Claudia Stöckl.

Sie sind eindeutig DAS neue Glamour-Paar der Sport- und Society-Welt: Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli. Erst kürzlich haben der Tennis-Star und die Zirkus-Artistin ihre Liebe via Insta-Story öffentlich gemacht.

„Sie hat schon einen verliebten Blick drauf"

Lili Paul-Roncalli möchte sich noch nicht zu ihrer neue Liebe äußern – aber ihr Vater Bernhard Paul hat jetzt erstmals im Ö3-Interview mit Claudia Stöckl Lilis Beziehung kommentiert: „Also für den ersten Eindruck muss man sagen: ja, das ist ok.“ Auf Stöckls Frage, ob Papa Paul jetzt das Gefühl habe, dass seine Tochter glücklich sei, meinte er: „Sie hat schon einen verliebten Blick drauf. Mit fällt auf, so ganz wie sonst ist sie nicht im Moment.“

Bring keinen Loser mit nach Hause!

Außerdem erzählte der „Roncalli“-Direktor von früheren Gesprächen mit seiner heute 22-jährigen Tochter: „Vor Jahren hat sie schon einmal zu mir gesagt: ‚Papi, was soll ich denn einmal für einen Mann nach Hause bringen?‘ Und da habe ich gesagt: Bitte, keinen Loser! Ja niemanden mit Alkohol- oder Drogenproblemen oder jemand, der hinter dir her ist nur wegen der Kohle! Und wenn es ein Österreicher ist, würde es mich freuen. Da hat sie damals gelacht,“ schmunzelt Paul im Ö3-Interview. „Und jetzt hat sie mich gefragt: ‚Und?‘ Ich kann nur sagen: Alles passt.“

Dominic und Lili auf Augenhöhe

Paul, der derzeit in Köln die Corona-Pause seines Zirkus mit dem Malen von Bildern überbrückt, gibt dem Liebes-Match seiner Tochter mit Dominic Thiem gute Chancen. Durch den Sieg in einer deutschen Tanzshow hat Lili Paul ja mittlerweile selbst große Bekanntheit erlangt – und damit weiß sie genauso wie der Tennis-Star, was es heißt in der Öffentlichkeit zu stehen. Bernhard Paul auf Ö3: „Wenn Lili jetzt eine Influencerin wäre, wäre das sicher etwas anderes. Aber da sie ja selber erfolgreich ist und etwas kann, sind die beiden auf Augenhöhe. Das ist schon ein Unterschied.“