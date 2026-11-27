Uns steht ein winterliches Adventwochenende bevor: die besten Veranstaltungs-Tipps zum Feiern, Shoppen und Genießen.

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Der Winter hat das Land fest im Griff und eine dicke Schneedecke lädt zum Rodeln, Schneemannbauen oder zu wilden Schneeballschlachten ein. So lustig das ist, irgendwann haben wir genug vom weißen Zauber vor der Tür und wollen wieder ins Warme. Das ist eine gute Idee, denn dieses Wochenende ist auch drinnen viel los.

Weihnachtsmärkte, Kino und Party

Wer in Weihnachtsstimmung kommen will, ohne zu frieren, findet im frances auf dem "Designmarkt Weihnachtsquartier" besondere Geschenkideen. Ideen fürs Christkind gibt es auch auf der "Buch Wien", der großen Buchmesse, auf der die Besucher:innen auch viele österreichische Autor:innen treffen können. Ein bisschen Party? Da haben wir natürlich auch das Richtige.

Das ist los in Österreich: 10 Tipps für 27. bis 29. November 2026

Advent im francis. © Zoran Avramovic

Designmarkt Weihnachtsquartier im frances: Über 100 nationale und internationale Independent-Labels kommen mit ausgewählten Designs und individuellem Handwerk. Wer fertig mit Shoppen ist, kann sich beim Advent im frances bei Punsch und winterlichen Köstlichkeiten stärken. 27. bis 29. November, Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien. weihnachtsquartier.at

Rotlicht Festival: Die analoge Fotografie bekommt auf diesem Festival die Bühne, die sie verdient. Heuer findet es zum sechsten Mal statt. Seine Zentrale hat es in der Akademie der Bildenden Künste, in der auch die Hauptausstellung gezeigt wird. 27. November bis 6. Dezember 2026, Schillerplatz 3. Infos und Programm unter rotlicht-festival.at

"Buch Wien" bis 29. November in Wien. © Daniela Nickmann

"Buch Wien" in der Messe Wien: Die große Büchermesse gibt einen Überblick über Literatur aus Österreich. Lesungen und Live-Podcasts geben spannende Einblicke. Für kleine Bücherfans gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Bis 29. November 2026 in der Messe Wien, Hallen D + C, Trabrennstraße, U2-Station Krieau, 1020 Wien. Programm und Tickets unter buchwien.at

The 7 Year Itch in der Flucc Wanne & Deck: Zeit für ein besonders Bday-Bash für The Love Affair. Mit Schmorrn, Diego, Lev und vielen anderen. 27. November 2026, ab 22 Uhr, Praterstern 5, 1020 Wien. flucc.at

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Charity Punsch im Motto am Fluss: Der traditionelle Charity-Punsch ist zurück. Zu besten DJ-Sounds gibt es gute Stimmung und erstklassige Heißgetränke für den guten Zweck. 28. November 2026, 16 Uhr bis 22 Uhr, Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien. mottoamfluss.at

Orange the Night in der Hofburg: Musik, Tanz und Performance werden zum sichtbaren Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Mit dabei sind Latin-Grammy-Nominee Tamara Flores, Singer-Songwriter Christl, Rebecca Horner und Liudmila Konovalova und viele weitere Künstlerinnen. Mit jedem verkauften Ticket werden Gewaltpräventionsprojekte unterstützt. 28. November, ab 19 Uhr, Heldenplatz, 1010 Wien. women-rise.at

3 Jahre Bass und Bussis im The Loft: Zum Geburtstag gibt es das bisher größte Event der Reihe mit 14 DJs und sieben B2Bs. Die Bass Bussi Allstars dürfen nicht fehlen. 27. November 2026, ab 23 Uhr, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien. theloft.at

Am 29. November gibt es die erste Adventführung des Jahres im Tiergarten Schönbrunn. © Daniel Zupanc

Adventführung für Kinder im Tiergarten Schönbrunn: An jedem Adventsonntag gibt es im Tiergarten Schönbrunn spannende Kinderführungen, jedes Mal mit einem anderen aufregenden Thema. Zum Auftakt widmet die Führung sich den "Giganten". Es geht zu den schwersten Tieren im Tiergarten. Da gehören Elefanten, Flusspferde und Nashörner natürlich dazu. 29. November 2026, 14.30 Uhr. Los geht's beim Infocenter bei der Kassa Hietzing. Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich. Schlosspark Schönbrunn, Maxingstraße 13b 1130 Wien. zoovienna.at

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Kunsthandwerk-Weihnachtsmarkt im frei Yoga Café: Der kleine, feine Weihnachtsmarkt stellt regionales Handwerk in den Mittelpunkt, dazu gibt es familiäre Atmosphäre und gute Stimmung. 29. November 2026, 12 Uhr bis 16 Uhr, Thaliastraße 12, 1160 Wien. freiyoga.at

Stricken im Kino, Votivkino: Film schauen mit Wolle, Nadeln und sanftem Licht. Diesmal steht "Little Women" von Greta Gerwig auf dem Programm. Zu den Stars des Films gehören Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep, Laura Dern und Timothée Chalamet, OmdU. 29. November 2026, 17.30 Uhr, Währinger Straße 12, 1090 Wien. votivkino.at

Schiefgehen kann an diesem Wochenende wenig. Außer ihr vergesst vielleicht auf den Adventkranz - am Sonntag (29. November) ist der erste Advent!