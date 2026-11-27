In mehreren oberösterreichischen Bezirken gilt nun eine Stallpflicht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Linz/Perg/Wien. In Oberösterreich sind erstmals in dieser Saison Vogelgrippe-Infektionen nachgewiesen worden. Betroffen ist laut Land Oberösterreich eine kleine private Geflügelhaltung mit Gänsen und Hühnern im Bezirk Perg. Zudem sei das Virus bei Wildvögeln entlang der Enns entdeckt worden. In den Bezirken Linz-Land, Perg, Urfahr-Umgebung, Steyr und Steyr-Land gilt für alle Geflügelhaltungen mit mehr als 50 Tieren Stallpflicht.

Eine Sperrzone rund um die betroffene Haltung im Bezirk Perg sei nicht nötig, da es sich um eine "private Kleinsthaltung" handle, so die Behörden. Ein Teil des Bestands sei verendet. Nachdem eine Laboruntersuchung den Vogelgrippeverdacht bestätigt hat, wurden am Freitag die restlichen Tiere getötet. Man geht davon aus, dass Wildvögel das Virus übertragen haben.

Erhöhtes Risiko in ganz Österreich

Allerdings wird ganz Österreich als Gebiet mit erhöhtem Risiko eingestuft, was alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter zu bestimmten Biosicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Hier geht es etwa um die Verwendung von eigener Stallkleidung und -schuhen sowie das Unterbinden von direktem und indirektem Kontakt zu Wildvögeln. Jeder Infektionsverdacht muss gemeldet werden, in Risikogebieten zudem, wenn sich bestimmte Parameter wie Futter- und Wasseraufnahme, Eierproduktion oder Sterblichkeitsrate signifikant ändern.

Die Vogelgrippe werde nicht über Lebensmittel übertragen und stelle für den Konsumenten keine Gefahr dar, betonten die Veterinärbehörden. In Europa seien bisher keine Erkrankungen beim Menschen nachgewiesen worden.