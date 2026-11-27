Ringsperre
Demo sorgt am ersten Adventsamstag für Staus
Ab Samstag um circa 11.30 Uhr wird der Wiener Ring zwischen der Oper und der Schottengasse für den Verkehr gesperrt. Grund dafür ist die Standkundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen" vor dem Parlament, wie die Expertinnen und Experten des ÖAMTC informieren. Die Veranstaltung soll voraussichtlich bis 16.30 Uhr dauern.
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Hier drohen besonders lange Staus
Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss am ersten Adventsamstag in der City viel Geduld mitbringen. Laut den Verkehrsinformationen betrifft das vor allem die Zweierlinie – die Verbindung vom Donaukanal zur Votivkirche – im Bereich zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße. Auch rund um den Schwarzenbergplatz und den Karlsplatz sowie auf sämtlichen Zufahrten in die Innenstadt, wie etwa der Rechten Wienzeile oder der Burggasse, ist mit teils erheblichen Staus zu rechnen.
Ausweichrouten und Öffi-Empfehlung
Die Mobilitätsinformationen des ÖAMTC legen allen Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt nahe, auf die U-Bahnen auszuweichen. Autofahrerinnen und Autofahrer, die nicht zwingend ins Zentrum müssen, können großräumig über den Gürtel oder entlang des Donaukanals ausweichen. Allerdings weisen die Fachleute darauf hin, dass auch auf diesen Ausweichstrecken wegen des allgemeinen Weihnachtsverkehrs Verzögerungen nicht ausbleiben werden.
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