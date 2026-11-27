Winter-Getreide
Trotz Schnee-Einbruch: Dürre trifft Österreichs Bauern hart
Nach den Ernteausfällen durch lange Trockenheit im Sommer und auch noch im September und Oktober hat diese auch Folgen für die Aussaat von Herbstkulturen und Wintergetreide.
Winterraps und Wintergerste hätten teilweise sehr ungleichmäßig gekeimt, aber auch für Winterweizen, dessen Anbau teilweise noch im Gange ist, sei die "Bodenfeuchtigkeit vielerorts zu knapp", berichtet die Landwirtschaftskammer (LKÖ) auf APA-Anfrage.
"Die Gesamtsituation ist nach wie vor so, dass Niederschläge fehlen, das merkt man auch an den weiterhin geringen Grundwasserständen", sagte LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger. Wie sich das auf die Erntemengen im Frühjahr auswirken wird, könne man aktuell aber noch nicht abschätzen. Die Hoffnung liegt auf Niederschlägen im Winter.
Futtermangel bleibt Problem
Als weiterhin "flächendeckendes Problem" nannte Moosbrugger den Futtermangel. Der Großteil der Betriebe habe sich nach Ausfällen im Grünland durch teuren Futterzukauf beziehungsweise Verkauf oder Schlachtung eines Teils des Tierbestandes an die geringere Futtermenge anpassen müssen.
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Außerdem sei in manchen Gebieten Mais, der zur Körnerernte gedacht, aber nicht entsprechend ausgebildet war, zur späteren Verfütterung eingelagert worden. Dadurch seien wiederum die Maisbestände kleiner geworden. Alles in allem stelle die Situation eine starke finanzielle Belastung für die Betriebe dar.
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