Die Reichsten in der Schweiz sind noch reicher geworden. Auf dem größten Vermögen sitzt nun die Genfer Reederfamilie Aponte.

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Dies geht aus dem neuesten Ranking der 300 Reichsten in der Schweiz der Zeitschrift "Bilanz" hervor, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Die Familie Aponte hat demnach ein geschätztes Vermögen von 39 bis 40 Milliarden Franken (42,93 bis 44,03 Mrd. Euro). Sie besitzt mit MSC die größte Reedereigruppe der Welt mit über 1.000 Schiffen.

Die Familie Aponte ist zudem Eigentümer der Hirslanden-Kliniken. Der letztjährige Erstplatzierte, der Chanel-Erbe Gérard Wertheimer, schafft es im aktuellen Ranking mit 32 bis 33 Milliarden nur noch auf Platz vier. Vor ihm eingereiht haben sich die Roche-Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé sowie der Finanzdaten-Milliardär Andrea Pignataro.

Neuer Höchststand

Neu in den Top Ten ist die indische Stahldynastie Mittal, deren Patriarch Lakshmi Mittal den Hauptwohnsitz neuerdings in St. Moritz hat, sowie der neu in Liechtenstein lebende Alexander Karp, Mitgründer des Datenanalyse-Software-Konzerns Palantir.

Das Gesamtvermögen der 300 Reichsten der Eidgenossenschaft beträgt 934,5 Milliarden Franken, um 9,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist ein neuer Höchststand.