Die Serie an Rückrufen bei Pinienkernen hört nicht mehr auf. Jetzt kommt nach Salmonellen-Gefahr die Verunreinigung mit falschen Kiefernarten dazu.

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Anfang November 2026 riefen bereits mehrere große Bio-Marken und Drogerien (darunter dm, Alnatura und dennree) Pinienkerne sowie Salatkerne-Mischungen zurück.

Die Ursache war zunächst Salmonellen-Gefahr. Die Europäischen Marken hatten die Kerne von einem Hersteller aus Italien bezogen, wie das Europäische Schnellwarnsystem RASFF gemeldet hat. Die Verunreinigung mit falschen Kiefernarten (speziell "Pinus armandii") stammt nach Angaben von RASFF aus China (und angrenzenden Regionen in Ostasien).

Diese Marke ist jetzt betroffen

Gurkerl.at ruft jetzt das Eigenprodukt yutto Pinienkerne 50 gramm zurück. Betroffen sidn die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.10.2026 – 26.04.2027.

""In einer Probe wurde die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Sie kann einen vorübergehenden bitteren oder metallischen Nachgeschmack verursachen, das sogenannte "Pine-Mouth-Syndrom". Bleibende gesundheitliche Folgen sind nicht bekannt."

"Kund:innen werden gebeten, betroffene Packungen nicht zu verzehren und zu entsorgen. Gurkerl erstattet den Kaufpreis automatisch.""

Laut dem Österreichischen Lebensmittelbuch sind die Samen der Armands- oder Davidskiefer (Pinus armandii) und die Massons-Kiefer (Pinus massoniana) für den menschlichen Verzehr nicht geeignet.