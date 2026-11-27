Skifahren wird immer kostspieliger.

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Am Arlberg wird die 85-Euro-Marke beim Listenpreis für einen Tagesskipass in der laufenden Saison 2026/27 geknackt. Doch es gibt auch weitaus günstigere Alternativen für Familien, teils sogar unter 30 Euro, wie aus der heurigen Ausgabe des Ski Guide Austria hervorgeht. Das gilt freilich nur für kleine Skigebiete. Die großen Skiverbünde bevorzugen meist eine dynamische Preisgestaltung ("Dynamic Pricing"). Das erschwert den Vergleich.

Die Preise auf den Pisten erhöhen sich jedenfalls seit langem markanter als die allgemeinen Verbraucherpreise. "In den vergangenen drei Jahrzehnten seien die Kosten für einen Skiurlaub im Schnitt über der Inflationsrate gestiegen", streicht Tourismusforscher Peter Zellmann hervor.

"Während sich die Haushaltseinkommen in den drei Jahrzehnten verdoppelt haben, sind die Liftpreise in den gehobenen Skiorten um das Zweieinhalbfache gestiegen - und die Hotelpreise noch etwas mehr." Winterurlaub sei aber immer schon kein billiges Vergnügen gewesen. "Das oberste Drittel der Bevölkerung fährt seit jeher auf Skiurlaub - denen ist der Preis egal, denn die können sich das leisten", so Zellmann.

Luxus bis zu 85 Euro

Am oberen Ende wird die 80-Euro-Grenze bei den Listenpreisen für Erwachsenentagestickets, die in der vergangenen Saison erstmals erreicht wurde, heuer deutlich überschritten. Zu den hochpreisigsten Skigebieten zählen beispielsweise St. Anton am Arlberg (mit 85 Euro für den Tagesskipass) und Kitzbühel (83 Euro). Auch das Montafon ist teuer. Dort herrschen dynamische Preise.

Am höchsten sind die Preise generell zu Weihnachten sowie im Februar bis Mitte März. Abseits der besonders nachfragestarken Zeit zeigt sich für Frühbucher selbst in den Nobelskiorten ein gänzlich anderes Bild: "Da kann man auch in einem tollen Skigebiet sechs Tage lang um rund 350 Euro Ski fahren", sagte Ski-Guide-Co-Autor Fred Fettner zur APA. Die großen Skiverbünde hätten auch zunehmend Spezialangebote im Programm.

Low Budget ab 14 Euro

Durchgängig wesentlich günstiger fährt man in kleinen Skigebieten, freilich mit deutlich weniger Pistenkilometern und oft nur Schlepp- oder höchstens Sesselliften. Die Preise seien dort heuer "oft nur geringfügig oder gar nicht erhöht" worden, heißt es im Ski Guide Austria. Vielfach sei das Angebot auf Familien ausgerichtet. Die Skigebiete seien übersichtlich, meist weniger überlaufen als die großen Skischaukeln und Kinder könnten dort auch allein unterwegs sein, ohne verloren zu gehen.

Als preiswerteste Skifahrmöglichkeit ist in der Übersicht im Skiguide der Oberwaldlift in Faistenau (Salzburg) mit 14 Euro für eine Erwachsenentageskarte angeführt. Unter 30 Euro unterwegs ist man den Angaben zufolge weiters mit den Skiliften Raggal in Vorarlberg (26 Euro), im Skigebiet Schidorf Kirchbach im Waldviertel (Niederösterreich) und auf der Forsteralm in Oberösterreich (beide 28 Euro) sowie in St. Johann am Hahnbaum in Salzburg (29 Euro) und auf der "Hrast" in Feistritz an der Gail in Kärnten (29,90 Euro).

Listenpreise zwischen 30 und 50 Euro

Mit Liftkartenpreisen zwischen 30 und 40 Euro pro Tag punkten der Skilift Kleinlobming (32 Euro) und die Teichalm (34 Euro), beide in der Steiermark, sowie die Skigebiete Karwendel-Bergbahn Pertisau in Tirol (37 Euro), Kaiserau Admont in der Steiermark (38 Euro), Hallein Bad Dürrnberg in Salzburg (39 Euro) und die Weinebene an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark (40 Euro). Die Heidi-Alm Falkert in Kärnten rangiert mit 40,50 Euro ebenfalls unter den günstigeren Destinationen.

Unter 50 Euro bezahlt ein Erwachsener pro Tag weiters auf der Postalm am Wolfgangsee in Salzburg (44 Euro), auf der Brunnalm - Hohe Veitsch in der Steiermark (48 Euro) und im Dreiländereck Kärnten-Slowenien-Italien (49 Euro). Bis zu 55 Euro kostet der Tagesskipass heuer in den Skigebieten Golzentipp-Obertilliach (52 Euro) und Vent (53 Euro), beide in Tirol, Laterns Gapfohl in Vorarlberg (53 Euro) und Hochrindl in Kärnten (55 Euro).

Ermäßigungen und Aktionen

So gut wie jedes Skigebiet wartet laut Ski Guide mit Ermäßigungen und Aktionen auf. Welche es wo zu welchem Zeitpunkt genau gibt, ist demnach vor der Urlaubsbuchung am besten im regionalen Tourismusbüro oder im Internet abzufragen. Durch die zahlreichen Onlineplattformen herrsche völlige Preistransparenz. Vorverkaufsrabatte, etwa für Saisonkarten, seien "höchst unterschiedlich, aber meist beträchtlich".

Im Schnitt ließ ein Skigast in der Wintersaison 2024/25 nur 38,54 Euro für einen Skitag an der Kasse, wie aus den jüngsten verfügbaren Zahlen des Fachverbands der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich und des Marktforschungsunternehmens Manova hervorgeht. 51,9 Millionen Ersteintritte generierten einen Kassenumsatz von 2 Milliarden Euro - komplett frei fahrende Kinder seien bei den Ersteintritten nicht dazugezählt worden.

"Dynamic Pricing", bei dem die Preise je nach Distanz zur Gültigkeit und der vorhandenen oder erwarteten Auslastung sowie der jeweiligen Saison variieren, "kann bei langfristiger Urlaubsplanung die Liftpreise deutlich reduzieren", betonen die beiden Ski-Guide-Autoren und passionierten Skifahrer Günter Fritz und Fettner. Die Publikation ist bei der Fundula Medien GmbH erschienen.