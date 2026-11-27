Der deutsche Software-Gigant SAP steht offenbar vor dem nächsten massiven Umbruch. Nach Insiderberichten steht die nächste große Entlassungswelle bevor, dieses mal offenbar nur wegen KI.

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Wie Medienberichte von Bloomberg und dem Handelsblatt zeigen, prüft der Konzern derzeit den weltweiten Abbau von mindestens 10.000 Arbeitsplätzen. Der Haupttreiber hinter den Plänen: Künstliche Intelligenz.

Für die Belegschaft wäre das ein massiver Einschnitt. Bei aktuell rund 113.000 Beschäftigten weltweit entspräche dieser Schritt einem Wegfall von knapp neun Prozent aller Stellen. Brancheninsider halten es sogar für möglich, dass die endgültige Zahl am Ende noch höher ausfällt.

Diese Abteilungen stehen besonders im Fokus

Anders als bei klassischen Sparprogrammen geht es diesmal nicht primär um eine schwache Auftragslage, sondern um offenbar rein um eine technologische Neuausrichtung. Laut den Berichten wurden bereits alle Konzernbereiche aufgefordert, konkrete Einsparpotenziale zu melden. Besonders stark treffen könnte es drei Kernbereiche:

Softwareentwicklung: KI-Tools übernehmen immer mehr klassische Programmieraufgaben.

KI-Tools übernehmen immer mehr klassische Programmieraufgaben. Produktbetreuung: Automatisierte Systeme verändern den Support und die Wartung.

Automatisierte Systeme verändern den Support und die Wartung. Vertrieb: Auch die Art und Weise, wie Softwarelösungen verkauft werden, soll durch KI grundlegend umgebaut werden.

Die Pläne sorgen vor allem deshalb für Aufsehen, weil SAP erst 2024 ein großes Umbauprogramm mit rund 10.000 gestrichenen Stellen – damals überwiegend über Abfindungen und Vorruhestand – durchgeführt hatte.

Im Anschluss stellte der Konzern in Wachstumsfeldern jedoch wieder rund 15.000 neue Mitarbeiter ein. Dass nun erneut im großen Stil gestrichen werden soll, zeigt, wie rasant KI die Anforderungen an die Belegschaft verschiebt.

So geht es jetzt weiter mit den Beschäftigten

Wie viele Jobs tatsächlich wegfallen, hängt maßgeblich von den anstehenden Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften ab. Offizielle Beschlüsse werden erst für Anfang 2027 erwartet. F