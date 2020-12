Kommt bald der Corona-Riechtest?

US-Forscher machen sich ein gängiges Corona-Symptom zu eigen und wollen mithilfe von Riechtests Ausbrüche vermeiden. Es würde eine billigere und einfachere Alternative zum PCR-Test darstellen. Aber wie verlässlich ist ein solcher Test?

Letzte Woche starteten die Corona-Massentests in Österreich. Nach einem Rachen- oder Nasenabstrich liegt so binnen 15 Minuten ein Ergebnis vor.Doch viele schrecken trotz mehrfacher Betonung, dass die Tests nicht schmerzhaft seien, genau wegen dieses Abstrichs vor einer Teilnahme an den Massen-Screenings zurück.Diesem Problem wollen nun Forscher aus den USA entgegenwirken. Laut ersten Ergebnissen könnte bald auch ein Riechtest die Antwort über eine mögliche Corona-Infektion liefern. Dabei nutzen die Wissenschaftler der University of Colorado ausgerechnet ein gängiges Corona-Symptom...