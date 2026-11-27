Der heftige Schneefall in Wien lockte unter anderem einen Freestyle-Skifahrer auf die Straße. Ein Video seiner Tricks und der genervten Reaktion einer Nachbarin sorgt nun im Netz für Lacher.

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Wien. Nachdem ein früher Wintereinbruch Österreich fest im Griff hatte und dem Verkehr stark zusetzte, nutzte ein junger Sportler die weiße Pracht auf seine ganz eigene Weise.

Tricks auf Wiener Geländer

Das Kult-Instagram-Profil "Thug Life Austria" teilte einen Clip unter dem Titel "Wenn’s in Wien schneit", der inzwischen viral ging. Darin ist zu sehen, wie ein Freestyler auf Ski in Wien Tricks über ein Geländer macht.

Für besondere Erheiterung im Netz sorgte allerdings weniger die sportliche Einlage selbst, sondern die prompte Reaktion einer Anwohnerin. Sie forderte den Burschen lautstark zum Aufhören auf: "Gebt's jetzt amal a Ruah, bitte!? Es gibt Kinder, die was da schlafen wollen." Der Freestyle-Skifahrer reagierte darauf schlicht mit einem "Ja, tschuldige."

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Community feiert Wiener Grant

In den Kommentaren unter dem Posting meldeten sich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zu Wort, wobei viele die Szene mit Humor nahmen. "Mei Gott, Lauter Grantla!", schrieb eine Person, während ein anderer User kommentierte: "Cooler Typ und wie er am Ende sagt 'ja tschuldige'". Ein weiterer Kommentar betitelte die Szene als "Einfach original Meidlinger", und jemand anderes merkte an: "Wien gönnt nie tricks".

Eine Nutzerin teilte zudem eine ähnliche Erfahrung aus dem Wiener Schnee-Alltag: "Bin heut angefeut worden, weil meine zwei 4-jährigen Buben beim ersten Schnee für ein paar Minuten eine Schneeballschlacht gemacht haben. So geile grantige Leut gibts nur in Wien."

Eine andere Person die Nachbarin in Schutz, dass man sich ruhig beschweren darf, wenn andere schlafen wollen.

Schnee-Rekord in Wien

Auf der Hohen Warte wurden gestern 17 Zentimeter Schnee gemessen – so viel fiel in der Bundeshauptstadt im November seit über 40 Jahren nicht mehr.