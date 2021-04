Endlich Mut beim Kanzler: Aufsperren ist völlig richtig!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Ein Aufatmen geht durch unser Land, seit Kanzler Kurz die Öffnung aller Bereiche ab 19. Mai angekündigt hat. Bei Gastronomen, Hoteliers, aber auch bei Lockdown-verdrossenen Bürgern kommt Jubel auf

Der Kanzler geht mit seiner neuen Devise „Aufsperren in drei Wochen“ natürlich ein hohes Risiko ein. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht besiegt. Das Impfen geht – auch wenn bis heute schon 2 Millionen Bürger geimpft sind – zu langsam. Und die meisten Experten würden den Lockdown lieber verschärfen.

In Deutschland wird mit einem „Notbremse-Lockdown“, bei denselben Inzidenz-Zahlen wie bei uns, gerade wieder das Land dichtgemacht. Schulen, Gastro, Handel – alles macht ab einer Inzidenz von 100 zu.

Das Resultat ist eine immer größer werdende Wut, die sich zuletzt in zahlreichen Künstler-Videos gezeigt hat. Deutschland wird zu einer gespaltenen Nation – und staunt über das „Ösi-Wunder“.

Kanzler Kurz hat die Stimmung der Wähler erkannt. In der ÖSTERREICH-Umfrage waren schon 93 % fürs „Aufsperren“ (51 % „sofort alles“, 42 % „vorsichtig“). Nur eine Politik des Öffnens gibt unserem Land wieder neue Hoffnung und die positive Stimmung.

Welche Panik Michael Ludwigs Plan, in Wien am 19. Mai die Indoor-Gastro und -Kultur nicht öffnen zu wollen, ist schwer nachvollziehbar. Bei allem Respekt vor der „Verantwortung für die Spitäler“ und dem „Vertrauen in die Experten“ – wir dürfen nicht mehr wie das Kaninchen vor der ­Corona-Schlange sitzen.

Jetzt ist von der Politik Mut zum Öffnen und Vision für den Neustart gefragt. Und Klugheit, Vorsicht und Disziplin bei Schutzmaßnahmen.

Der Kanzler hat zum richtigen Zeitpunkt Mut bewiesen. Das wird ihm neue Popularität bringen. Österreich kann jetzt Vorbild für Europa werden.