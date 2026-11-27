Der frühe Wintereinbruch verwandelte die Bundeshauptstadt in eine Winterlandschaft. Die Wiener Influencer-Brüder "Stew Crew" nutzten die Schneemassen für eine Zehn-Kilometer-Tour auf Langlaufski.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Nachdem der heftige Wintereinbruch Österreich am Donnerstag fest im Griff hatte und vor allem dem Verkehr stark zusetzte, fielen in Wien so viele Zentimeter Schnee im November wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Auf der Hohen Warte wurden 17 Zentimeter gemessen. Diesen Umstand nahmen die Brüder Jan und Matti Waldner – besser bekannt als die "Stew Crew" – zum Anlass für eine besondere Aktion und veröffentlichten auf Instagram ein Video, in dem sie auf Langlaufski durch Wien fahren. Die Challenge bestand darin, insgesamt zehn Kilometer quer durch die Stadt zurückzulegen. In der Videobeschreibung skizzierten sie ihre Route kurz und bündig: "Panoramaloipe Ungargasse - Bergwertung im Stadtpark - Ring-Loipe - Hauptallee und wieder heim. Langlaufparadies Wien".

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Rennen gegen die Autos

Bereits zu Beginn der Tour zeigten sich die beiden Sport- und Fitness-Influencer gewohnt motiviert und kommentierten den Start in ihrer typischen Manier: "Ampelstart, jetzt geht's um alles! Jetzt machen wir ein Hatzal gegen die Autos. Los geht's!" Im weiteren Verlauf führte der Weg die beiden auch durch den Stadtpark, wo sie auf ihren Brettern sogar über Stufen fuhren.

Influencer fahren mit Langlauf-Skiern über Treppen im Stadtpark. © Instagram/stew.crw

Angesichts der wechselnden Untergründe äußerten sie im Video Zweifel, ob ihre Ausrüstung die gesamten zehn Kilometer durchhalten würde, da sich der Skibelag fast ablöste. Dennoch meisterten sie die Steigungen im Park und stellten fest: "Bergwertung im Stadtpark. Der Anstieg ist giftig." Deutlich bessere Bedingungen fanden die Brüder hingegen auf der Ringstraße vor: "Die Ring Loipe geht eindeutig noch am besten."

Die "Stew Crew" bei ihrer 10-Kilometer-Langlauf-Challenge durch Wien. Hier bei der Urania. © Instagram/stew.crw

Begegnung auf der Hauptallee

Auf dem Weg durch die Prater Hauptallee kam es schließlich zu einer Begegnung mit dem Winterdienst. Ein vorbeifahrendes Räumfahrzeug sorgte für einen humorvollen Kommentar der beiden, wonach dieses "die ganze Loipe zerstören" wolle. Trotz der Herausforderungen für das Material und der unterschiedlichen Schneeverhältnisse brachten Jan und Matti Waldner ihre Zehn-Kilometer-Challenge erfolgreich zu Ende. Für die gesamte Strecke durch die verschneite Stadt benötigten sie genau eine Stunde und 26 Minuten.

Humorvolle Reaktionen im Netz

Bei ihrer Community auf Instagram, wo das Brüder-Duo rund 425.000 Follower erreicht und für seine Mischung aus Ausdauer- und Kraftsport sowie überzeichneten Sport-Sprüchen bekannt ist, sorgte der Clip für zahlreiche Kommentare. Unter dem Beitrag fanden sich Reaktionen wie "Ihr habts an poscher" samt lachendem Smiley oder auch "Des wird immer schlimmer mit eich zwoa." Eine Nutzerin schrieb zudem: "Ich hätte gern die Nervenstärke, die eure Mama gehabt haben muss, als ihr Kinder wart." Ein weiterer Kommentar spielte auf die allgemeine Wetterlage in der Bundeshauptstadt an: "1 cm Schnee in Wien und das Chaos bricht aus".

Bekannt für außergewöhnliche Sport-Aktionen

Die Brüder Jan und Matti Waldner stammen aus Wien, betreiben eine eigene Website und sind vor allem auf den Plattformen TikTok (etwa 97.000 Follower) und Instagram aktiv. Neben dem aktuellen Langlauf-Ausflug durch die verschneite Innenstadt organisieren sie regelmäßig gemeinsame Community-Läufe in Wien oder fallen durch Aktionen wie Sprints auf die Rax auf.