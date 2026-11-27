Ein Verkehrsunfall in Wien sorgt für Bestürzung: Vor einer Haltestelle in der Endresstraße wurde ein siebenjähriges Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Schneeräumtraktor schwer verletzt.

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Wien. Zu dem Vorfall kam es am Donnerstag in den Morgenstunden. Ein 40-jähriger Lenker war mit einem Schneeräumtraktor auf dem Gehsteig der Endresstraße in Richtung Kirchenplatz (23. Bezirk) unterwegs und befreite den Weg vom Schnee. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein Kind gemeinsam mit seiner Mutter vor dem Wartehäuschen der Haltestelle "Atzgersdorf" auf.

Traktor gerät ins Rutschen

Als der 40-Jährige mit dem Fahrzeug von der Haltestelle wegfahren wollte, kam der Schneeräumtraktor plötzlich vorwärts ins Rutschen. Durch das unkontrollierte Weiterrutschen prallte das Fahrzeug gegen das Kind und seine Mutter. Beide Personen wurden dabei zwischen dem Schneeschild des Traktors und der Außenseite des Wartehäuschens eingeklemmt.

Rettung bringt Kind ins Spital

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien übernahmen nach dem Unfall sofort die Erstversorgung vor Ort. Das 7-jährige Kind erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Mutter kam glimpflicher davon und zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen in Form von oberflächlichen Schnittverletzungen zu.