"Asozial": Pallitsch schimpft nach Vorlauf-Pleite

"Kompletter Unfug": Raphael Pallitsch übt scharfe Kritik am Modus

Raphael Pallitsch hat den direkten Semifinal-Einzug zum Auftakt der Leichtathletikbewerbe bei den Olympischen Spielen aus österreichischer Sicht verpasst. Bei seinem Olympia-Debüt kam der Burgenländer am Freitag im Vorlauf über 1.500 m im Pariser Stade de France in 3:38,20 Min. nicht über den elften Platz hinaus. Da nur jeweils die Top sechs der drei Vorläufe den direkten Sprung ins Halbfinale schafften, muss der 34-Jährige auf den Hoffnungslauf am Samstag (19.15 Uhr) setzen.

© GEPA ×

Der EM-Sechste landete nach einer schnellen ersten Runden nur auf Rang 37 von 45 Teilnehmern. Allerdings war von Fairness im Vorlauf, in dem ausschließlich die Platzierung zählte, wenig zu spüren. "So viel gestoßen und getreten bin ich noch nie geworden. Es ist verrückt, asozial und unglaublich rücksichtslos. Da kann man Kampfsport dazu sagen, es war wirklich wild", blickte Pallitsch auf seinen ersten Auftritt unter den Fünf Ringen zurück.

"Kompletter Nonsense"

Pallitsch war enttäuscht, dass es nicht direkt fürs Semifinale gereicht hatte. "Weil diesen Schwachsinn morgen wollte ich mir ersparen", sagte er und bezeichnete die neu eingeführte Hoffnungsrunde als "kompletten Nonsense" und "kompletten Unfug". Diesen Modus werde es zum letzten Mal geben, davon sei er überzeugt. "Absoluter Schwachsinn. Ich habe dann einen Lauf mehr und trete mit einem Tag weniger Pause gegen die an, die mich heute paniert haben."

Im Hoffnungslauf mit 27 Läufern wird es zwei Heats geben, in denen sich jeweils die Top drei über den Einzug ins Semifinale am Sonntag freuen dürfen. "Wenn ich es schaffe, ist es gleichzeitig eine Bürde, eine Strafe", betonte Pallitsch. "Aber ich will das schaffen. Wenn ich dann hinterherlaufe, ist es mir wurscht." Allerdings seien einige "Kaliber" ausgeschieden, es werde um nichts leichter und noch nervöser. Im unrhythmischen Vorlauf zog Pallitsch laut eigener Aussage bis auf die letzten 50 m durch, stellte dann ab und sparte einige Körner.