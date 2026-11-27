"Ich wollte sie nur bewusstlos würgen, damit sie sich selbst nichts antut" - so verantwortet sich ein 32-jähriger Buchhalter und MMA-Fighter beim Mordprozess im Fall der Influencerin Steffi P.

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Stmk. Ein 32-jähriger Slowene muss sich seit Freitag wegen des Verdachts des Mordes und wegen Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten: Er soll die Beauty-, Styling- und Make-up-Influencerin Steffi P., seine Ex-Freundin, fast auf den Tag genau vor einem Jahr getötet, in einen Koffer gepackt und dann in einem Waldstück in seiner Heimat vergraben haben.

In Koffer gezwängt und erstickt

© Patrik M. und Steffi P. hatten eine On-Off-Beziehung. Als sie ihn ganz abservierte, musste die Grazerin sterben.

Zu Beginn des für zwei Tage anberaumten Prozesses schilderte Staatsanwältin Ines Eichwalder die unfassbare mutmaßliche Bluttat: "Er hat sie vorsätzlich getötet, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit, fügte ihr Schnitte und einen Stich am Hals zu, zwängte sie dann in einen Koffer und erstickte sie damit", fasste die Staatsanwältin zusammen.

Die Grazerin hatte die Nacht davor in ihrem Stammlokal in der Innenstadt verbracht. Auch der in der Steiermark geborene Slowene sei dort gewesen, aber die Beziehung zwischen den beiden war schon beendet. Sie wollten sich eigentlich aus dem Weg gehen. Als Steffi P. am Morgen nach Hause fuhr, war der Angeklagte, der noch einen Schlüssel hatte, schon in ihrer Wohnung.

Großer Medien-Andrang bei der Verhandlung am Grazer Straflandesgericht. © APA/ERWIN SCHERIAU

Bruder und Vater halfen beim Wegschaffen

"Er wollte sie zur Rede stellen, es entwickelte sich ein Streit und die Situation eskalierte. Brutal nahm Patrik sie in den Schwitzkasten und drückte zu, bis sie bewusstlos war. Dann habe er auch noch ein Messer verwendet, um sie am Hals zu verletzen, und würgte sie ein weiteres Mal. Als er realisiert hat, was er getan hatte, wollte er es vertuschen und nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die Leiche musste weg", so die Staatsanwältin. Daher habe er sie in einem Koffer verschwinden lassen - ebenso wie sämtliche Beweismittel wie etwa einen Teppich voller Blut.

Völlig verrückt: Zum Wegschaffen der Leiche weihte der Buchhalter M. laut Anklägerin seinen Bruder und den Stiefvater ein. Zusammen vergruben sie den Koffer in einem Wald in Slowenien.

Verteidiger Thomas Klein, der im letzten Augenblick für Astrid WVagner einsprang, die das Mandat niedergelegt hatte, widerspricht heftig: "Keinesfalls wollte er sie töten. Die Beziehung war aus, mein Mandant war ausgezogen, eifersüchtig waren beide." Es habe sich um eine schwierige Beziehung gehandelt. Es sei ein Unfall gewesen, aber er dachte, dass ihm die Geschichte keiner glauben wird, deshalb habe er die Leiche verschwinden lassen.

»Rettung rufen wäre besser gewesen«

Bei den folgenden Ausführungen müssen nicht nur die Geschworenen tief schlucken: Laut Anwalt sei der Beschuldigte "nach einer Phase, wo es keinen Kontakt mit der Frau gab, wieder bei ihr in der Wohnung gewesen. Es sei zu einvernehmlichem Sex gekommen, danach habe sie ihn gefragt, ob er in der Zwischenzeit schon mit anderen Frauen zusammen war. Als er das bejahte, sei sie wieder eifersüchtig geworden und alles sei eskaliert." Der Angeklagte blieb bei allen Vernehmungen dabei: "Steffi lief in die Küche und holte ein Messer. Sie sagte, ich soll mich verpissen, sonst tut sie sich etwas an." Er wollte "die Gefahr nur entschärfen und sie bewusstlos würgen. Ich habe das schon hundert Mal gemacht", gibt der MMA-Kampfsportler an.

Weiter fabuliert Patrik M., die Influencerin in den Schwitzkasten genommen und sie gewürgt zu haben, bis sie zu Boden ging. Dann habe er gemerkt, dass sie eine Verletzung am Hals hatte. "Ich wollte die Blutung stillen und drückte zu", gab er an, aber "Ich dachte, sie ist an ihrem Blut erstickt." Richterin Kornelia Philipp fragt nach, ob er denn eine Wiederbelebung versucht habe. Das verneinte er. "Die Rettung rufen wäre angesagt gewesen", wirft die beisitzende Richterin Barbara Schwarz ein.

"Ich habe die Nerven weggeworfen", entgegnet der 32-Jährige. Von Reue keine Spur. Da er sich auch zu keinem Geständnis hinreißen lässt, droht ihm im Fall einer Verurteilung die Höchststrafe.