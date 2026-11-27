Der Wintereinbruch bringt weiten Teilen Österreichs eisige Nächte und bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Während die Sonne tagsüber für Tauwetter sorgt, konserviert der Frost die weiße Pracht.

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Nach dem aktuellen Wintereinbruch dürfte die Schneedecke in weiten Teilen Österreichs bis mindestens Anfang nächster Woche erhalten bleiben. Ausschlaggebend dafür sind die anhaltend tiefen Temperaturen sowie regional beträchtliche Neuschneemengen. Besonders dort, wo zweistellige Mengen – teils bis zu 30 cm (in Fließ, Tiroler Oberland), etwa im Osten inklusive Wien (17 cm) sowie in Teilen des Südens (22 cm in Bad Bleiberg, Kärnten) – zusammengekommen sind, hat die weiße Pracht gute Chancen, mehrere Tage durchzuhalten. Auch in der Wiener Innenstadt hat es viel geschneit. "Der Schnee wird abseits der Straßen und Gassen länger liegen bleiben, weil es in den nächsten Tagen kalt bleibt", erklärte "ORF Radio Wien"-Wetterexperte Kevin Hebenstreit.

Frost konserviert die Schneedecke

Für Winterfans gibt es somit Entwarnung, denn die Schneedecke schmilzt vorerst kaum weg. Zwar ist der Boden für Ende November noch relativ warm, wodurch die Sonne den Schnee tagsüber schnell anfeuchtet. "In den Nächten gefriert er bei den Minusgraden aber wieder durch", betont "GeoSphere Austria"-Meteorologe Alexander Ohms gegenüber dem Portal Salzburg24. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher besonders in den Morgenstunden mit lokalem Glatteis rechnen. Schon in der kommenden Nacht sinken die Temperaturen bei klarem Himmel im Pongau, Lungau und Pinzgau auf bis zu minus elf Grad. Abgesehen von direkt besonnten Hängen bleibt der Schnee somit erhalten.

Temperaturen wie im Jänner

Insgesamt fallen die Temperaturen derzeit deutlich zu kalt für die Jahreszeit aus. "Im Jahresmittel wären jetzt sieben bis acht Grad plus in der Stadt Salzburg üblich. Wir haben aber hochwinterliche Temperaturen, wie sie sonst eher im Jänner vorkommen", so Ohms laut "Salzburg24".

Nach dem Abklingen der letzten Schneefälle am Freitag bleibt es am Wochenende und zu Wochenbeginn überwiegend trocken, aber winterlich kalt. Während die Tageshöchstwerte am Freitag und Samstag je nach Region noch knapp über dem Gefrierpunkt zwischen einem und drei Grad liegen, kündigt sich ab Sonntag und für den Beginn der kommenden Woche vielerorts Dauerfrost an.

Seltenheit im Monat November

Zudem werden eisige Nächte mit Tiefstwerten von bis zu minus fünf oder minus zehn Grad erwartet, was ein rasches Abschmelzen verhindert.

In innerstädtischen Bereichen oder Lagen mit nur wenigen Zentimetern Schnee sowie leichter Sonneneinstrahlung tagsüber kann die Schneedecke hingegen über das Wochenende schneller antauen.

Für den November ist eine so beständige Schneedecke bis in die tiefen Lagen laut Meteorologen inzwischen eine Seltenheit.