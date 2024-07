Hip-Hop-Band musiziert am Mitwoch mit dem London Symphony Orchestra - 1996 "prophezeiten" dies schon die Simpsons. Danach holt oe24 Cypress Hill in die Wiener MetaStadt

Vor 28 Jahren war es ein Gag in einer Episode der legendären US-Fernsehserie "Die Simpsons" - am Mittwochabend nun soll er in London wahr werden: In der prestigeträchtigen Royal Albert Hall der britischen Hauptstadt soll die US-Hip-Hop-Band Cypress Hill zusammen mit dem London Symphony Orchestra auftreten. "Wir feiern die Simpsons: Wenn sie die Episode nicht geschrieben hätten, würden wir das vermutlich nicht tun", sagte B-Real von Cypress Hill.

"Das ist etwas, worüber wir immer wieder geredet haben, seit die Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wurde", fügte der Musiker hinzu, der mit wahrem Namen Louis Mario Freese heißt. In der Episode von 1996 glauben die Cypress-Hill-Musiker, die in ihren Texten offen für den Gebrauch von Marihuana eintreten, dass sie bekifft versehentlich das LSO für einen Auftritt gebucht hätten.

Nachdem Fans der Hip-Hopper als auch der "Simpsons" und der ruhmreichen Klassikmusiker aus London jahrelang in Onlinenetzwerken für eine Vereinigung geworben haben, soll diese nun Wirklichkeit werden. "Es ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir haben im Laufe unserer Karriere schon an vielen historischen Orten gespielt - aber an keinem so prestigeträchtigen wie nun", sagte B-Real der BBC.

Generalprobe für Wien

Cypress Hill, 1988 von den Brüdern Senen (Sen Dog) und Ulpiano Sergio Reyes (Mellow Man Ace) mit Rapper Louis Freese (B-Real) in South Gate, California gegründet, schafften schon mit der ersten Single "Phuncky Feel One" Platz 1 der Billboard Hot Rap Tracks (1991). Der Rest ist Geschichte: Das seinerzeit erfolgreichste Rap-Album aller Zeiten ("Black Sunday"), der Crossover-Hit "Insane in the Brain", ein Dutzend Gold- und Platin-Auszeichnungen und 2019 – als erste Rap-Act—sogar der Stern am Hollywood Walk of Fame

Jetzt bringt man unterstützt von DJ Lord an den Turntables die neue Hit-Show "Back in Black" in die MetaStadt. Das ist das bereits 12. Österreich Konzert seit der Premiere 1998 beim Air & Style in Innsbruck, aber erst der dritte Wien-Stopp. 2010 und 2018 ließ man den Gasometer ausflippen.

Cypress Hill eröffnen am 13 Juli die heuer besonders starke Festival-Saison in der MetaStadt.