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Wien. Der tiefe Fall eines Karabettisten: Am 22. Oktober wurde Günther Paal alias Gunkl zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt - und zwar wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen (die zum Tatzeitpunkt erst drei Jahre alt war) sowie des Verschaffens und Besitzes sexualbezogener Darstellungen Minderjähriger - insgesamt fanden sich auf seinen Handys und PCs 960 inkriminierte Bild- und 19 Videodateien.

Noch im Gerichtssaal hat der Künstler mit dem unverwechselbaren blassen schmalen Gesicht die Strafe mit stoischer Miene angenommen und legte auch keine Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls auf Rechtsmittel verzichtet, das Urteil war somit in der Sekunde rechtskräftig.

Rund ein Monat danach hat der 64-Jährige - wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn gegenüber oe24 bestätigt - die schriftliche Einladung zum Haftantritt zugestellt bekommen und sie diese Woche am Mittwoch, dem 25. November, persönlich entgegengenommen. Mit diesem Datum beginnt die Frist jetzt zu laufen.

Gunkl und sein Anwalt im Verfahren, Florian Höllwarth, der angekündigt hatte, eine Fussfessel für seinen Mandanten beantragen zu wollen. © APA/HANS KLAUS TECHT

Fußfessel erst nach 18 Monaten

Der verurteilte pädophile Künstler hat mit der Übernahme des Bescheids nun exakt ein Monat Zeit, sich mit dem Notwendigsten in der Justizanstalt Simmering einzufinden - spätester Termin wäre damit der 25. Dezember, ein Freitag und Feiertag. Dann kommt das Wochenende mit einem weiteren Feiertag, die ersten regulären Amtsstunden wären dann der 28. Dezember - die absolute Deadline für Paal, die Haft anzutreten. Fix ist damit: Silvester muss bzw. darf er im Gefängnis feiern, Weihnachten muss er nicht - außer er ist so geknickt, dass er noch am 23. im 11. auftaucht, um seine Strafe zu verbüßen. Fest steht jetzt schon, dass er als Sexualstraftäter mindestens 18 Monate einsitzen muss, bis er einen Antrag auf eine Fußfessel und die Haft in den eigenen vier Wänden stellen kann. Wo er die Zeit hinter Gittern davor verbringen wird, ist derzeit noch offen - in Simmering wird er nicht bleiben.