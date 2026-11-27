Der erste Dezember ist fast da! Wer jetzt noch keinen Adventkalender hat, sollte sich beeilen. Hier findest du etwas für jeden Geschmack - von süß bis herzhaft.

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Ab 1. Dezember heißt es wieder, jeden Tag ein Kalendertürchen öffnen. Die Adventkalender-Saison geht los. Für viele beginnt der Tag mit einem Stückchen Schokolade. Wer gerne Abwechslung möchte, kann sie haben: Es gibt Adventkalender für jeden Geschmack: süß, salzig, herzhaft oder gesund.

Höchste Zeit

Wenn du noch keinen Adventkalender hast, wird es spätestens jetzt Zeit, dich zu entscheiden. Falls du noch auf der Suche bist, haben wir köstliche Inspirationen für dich gefunden: Adventkalender, die schmecken.

Verführerisch

Aufklappbarer Adventkalender mit 24 erlesenen Pralinen von der Confiserie Berger. © Confiserie Berger

Die Salzburger Confiserie Berger versüßt den Advent mit 24 Pralinen und nussigen Kreationen. Sie verstecken sich in einem aufklappbaren Adventkalender. 52,79 Euro, confiserie-berger.at

Eleganter Muntermacher

Nespresso x Swarovski sorgen für einen glanzvollen Advend. © Nespresso

Strahlende Kaffeemomente und Highlights rund um den Kaffeegenuss: Nespresso x Swarovski haben den Adventkalender als wundervolle Hommage an das Schenken gestaltet. Es gibt den Kalender in zwei Varianten: Klassik (54 Euro) und Vertuo (59 Euro). nespresso.com

Es fischelt

Der Adventkalender von Nuri. © Paul Breuss

Sardinen-Spezialist Nuri feiert heuer eine Premiere und hat seinen ersten Adventkalender mit genussvollen Überraschungen für die Weihnachtszeit gelauncht. Er ist streng limitiert und nur im Nuri-Shop in der Herrengasse (1010 Wien) erhältlich. 165 Euro.

Fair schmeckt's am besten

© Tony's Chocolonely

Die Adventkalender mit fair produzierter Schokolade von Tony's Chocolonely gibt es in zwei Größen um 18,99 bzw. um 12,99 Euro. tonyschocolonely.com

Frühstück mal 24

© my müsli

24 Türchen voller Müsliglück mit Bio-Zutaten sind die perfekte Gelegenheit, um sich durch das Sortiment von mymuesli zu kosten. 79,95 Euro, mymuesli.com

Herzhafte Weihnachtszeit

Der vegane Adventkalender von Koro. © Koro

87 französische Wurst- Salami-Spezialitäten warten bei La Boutique des Saucissons darauf, probiert zu werden. 49 Euro, laboutiquedessaucissons.fr

Nicht das Richtige dabei? Hier findest du fünf besondere Adventkalender aus Österreich. Viel Freude!