Der ÖFB setzt auf einen prominenten Namen mit internationaler Erfahrung: Sebastian Prödl ist neuer Sportdirektor des Fußball-Bundes! Der Aufsichtsrat bestellte den 39-jährigen Steirer am Freitag einstimmig zum Nachfolger von Peter Schöttel.

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Eine große Überraschung ist die Entscheidung nicht: Prödl galt bereits seit Schöttels Abgang im vergangenen September als Favorit. Seit Dezember 2024 leitet er beim Verband die Nachwuchs-Nationalteams. Seine neue Position tritt er Anfang 2027 an. Offiziell vorgestellt wird Prödl am Montag, 30. November 2026, um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz am ÖFB-Campus.

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll begründete die Entscheidung mit Prödls Führungsqualitäten und seinem Konzept: "Mit Sebastian Prödl haben wir uns für eine Führungspersönlichkeit entschieden, die den österreichischen Fußball in seiner Gesamtheit versteht." Besonders sein strategisches Denken und die Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, hätten überzeugt. "Sein fundiertes Konzept hat in den Hearings überzeugt und in Verbindung mit seiner Persönlichkeit den Ausschlag gegeben", so Pröll.

Prödl: »Mit Demut und Tatendrang«

Prödl selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich gehe mit großer Demut, Verantwortung und Tatendrang an diese Aufgabe heran." Gemeinsam mit seinem Team wolle er die sportliche Entwicklung des österreichischen Fußballs vorantreiben. Dafür brauche es "Mut, neue Wege zu gehen, klare Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen". Auch die Vereine und ihre vielen ehrenamtlich Engagierten sollen auf diesem Weg mitgenommen werden.

Als Spieler prägte Prödl über Jahre das Nationalteam. 73 Länderspiele und vier Tore stehen in seiner Bilanz, dazu kommen die EM-Teilnahmen 2008 und 2016 sowie WM-Rang vier mit Österreichs U20 im Jahr 2007. Auf Klubebene spielte der frühere Innenverteidiger für Sturm Graz, Werder Bremen, Watford und Udinese. Mit Bremen gewann er 2009 den DFB-Pokal und erreichte das UEFA-Cup-Finale. Für seine neue Aufgabe absolvierte er den UEFA Executive Master for International Players. Zudem war er TV-Experte bei ServusTV und Investor im Aufsichtsrat der Wiener Austria.

SEBASTIAN PRÖDL (39) – DER STECKBRIEF

Geboren: 21. Juni 1987 in Graz

Spielerstationen: Sturm Graz (2002–2008), Werder Bremen (2008–2015), Watford (2015–2020), Udinese (2020–2021)

ÖFB-Team: 73 Länderspiele, 4 Tore

Größte Erfolge: U20-WM-Vierter 2007, DFB-Pokal-Sieger 2009, UEFA-Cup-Finalist 2009, EM-Teilnahmen 2008 und 2016

Ausbildung: Absolvent des UEFA Executive Master for International Players

Bisherige ÖFB-Funktion: Seit Dezember 2024 Leiter der Nachwuchs-Nationalteams

Neue Aufgabe: Sportdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB)