Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose (50) eilt mit dem AFC Bournemouth von Erfolg zu Erfolg. Auch in Unterzahl drehen die Engländer ihr Europa-League-Spiel und stellen eine historische Bestmarke auf.

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Marco Rose (50) setzt seine Erfolgsserie beim AFC Bournemouth fort: Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo am Donnerstag stehen nun zehn Siege in Folge zu Buche, was die eigene Vereinsbestmarke weiter ausbaut. In der Europa League führen die "Cherries" die Tabelle mit der maximalen Ausbeute von 15 Punkten an und haben die K.-o.-Runde damit zum Greifen nah. Zudem gelingt dem aktuellen Tabellenfünften der Premier League als erstem englischen Verein bei seinem Europacup-Debüt ein Sieg in den ersten fünf Partien – laut dem Datendienst "opta" schafften dies in den europäischen Wettbewerben seit über 50 Jahren zuvor nur der 1. FC Nürnberg (1961/62) und Ararat Jerewan (1972/73).

Aufholjagd trotz langer Unterzahl

Dabei begann die Partie in Spanien für Roses Elf alles andere als nach Plan, denn Iago Aspas brachte Vigo in der 19. Minute in Führung und nur vier Minuten später sah Bournemouth-Spieler Bafodé Diakité nach Eingriff des Video-Assistenten (VAR) Rot. Trotz fast 70-minütiger Unterzahl bewies die Mannschaft nach der Halbzeitpause enorme Moral: Álvaro Rodríguez glich kurz nach dem Seitenwechsel aus, ehe der eingewechselte Rayan in der 78. Minute für die komplette Wende sorgte. Nach dem Abpfiff zeigte sich Rose entsprechend begeistert: "Was für eine Mannschaft, was für ein Kampfgeist, was für eine Energie! Ich bin wirklich stolz, nachdem wir in Unterzahl gespielt und 0:1 zurückgelegen haben. Wir waren unerbittlich und haben nie aufgehört, an diesen Sieg zu glauben."

Vom Fehlstart zum Fan-Liebling

Hierzulande kennt man den gebürtigen Leipziger vor allem aus seiner Zeit von 2017 bis 2019 als Cheftrainer von Red Bull Salzburg, wo ihm der Durchbruch gelang und er zweimal den Meistertitel (2018, 2019) sowie den ÖFB-Cup (2019) gewann. N

Nach Stationen in Mönchengladbach, Dortmund und Leipzig übernahm der 50-Jährige im Sommer als Nachfolger des zum FC Liverpool abgewanderten Adoni Iraola bei Bournemouth. Obwohl der Start in England mit sechs sieglosen Ligaspielen zunächst holprig verlief, hat Rose das Team inzwischen stabilisiert und wird von den Anhängern der "Cherries" gefeiert.