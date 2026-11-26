Mehr als vier Jahre nach seinem offiziellen Karriereende verabschiedet sich die argentinische Fußball-Ikone Carlos Tevez am 20. Dezember mit einem gigantischen Staraufgebot im legendären La-Bombonera-Stadion. Neben Weltmeister Lionel Messi, der sein Kommen bereits fix zugesagt hat, steht sogar ein gemeinsamer Auftritt mit Cristiano Ronaldo im Raum.

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Für sein großes Abschiedsspiel kehrt Carlos Tevez an jenen Ort zurück, an dem seine Weltkarriere ihren Anfang nahm. Im 58.000 Zuschauer fassenden Stadion La Bombonera, der stimmungsgeladenen Heimstätte der Boca Juniors, lief Tevez einst als Balljunge an der Seitenlinie auf, ehe er zu einem der erfolgreichsten und meistehrten Spieler der Vereinsgeschichte avancierte. Unter dem offiziellen Titel "Adiós Apache" zelebriert der Stürmerstar am 20. Dezember sein Vermächtnis.

Das sportliche Format des Abends sieht ein prestigeträchtiges Kräftemessen vor: Eine Auswahl legendärer Boca-Größen tritt gegen eine Mannschaft an, die sich aus Tevez’ engsten Freunden und Wegbegleitern aus seiner internationalen Laufbahn zusammensetzt. Als Trainer für diese beiden prominenten Teams sind mit Carlos Bianchi und Roberto Mancini zwei absolute Trainerlegenden im Gespräch. Die weltweite Live-Übertragung der Großveranstaltung übernimmt der Sportsender ESPN.

Messi und Tevez spielten gemeinsam bei der argentinischen Nationalmannschaft. © APA/AFP/PEDRO UGARTE

Weltstars auf dem Rasen: Wer bereits fix zugesagt hat

Insgesamt planen die Organisatoren, rund 60 namhafte Persönlichkeiten der Sportwelt für diesen Anlass in Buenos Aires zu versammeln. Auf der Liste der bereits bestätigten Teilnehmer finden sich die größten Namen des südamerikanischen und europäischen Fußballs:

Weltfußballer Lionel Messi führt das hochkarätige Aufgebot offiziell an.

Tevez’ langjährige Nationalteam-Kollegen Sergio Agüero und Leandro Paredes.

Die Boca- und Spielmacher-Legenden Juan Román Riquelme sowie Martín Palermo.

Weltklasse-Torhüter Gianluigi Buffon und Verteidiger-Ikone Rio Ferdinand.

Weitere prominente Zusagen liegen von Gabriel Batistuta, Arturo Vidal, Esteban Cambiasso, Pablo Zabaleta, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso und Diego Cagna vor.

Im Gespräch mit Rio Ferdinand in dessen Podcast "Rio Ferdinand Presents" machte Tevez die Sensation vorab öffentlich: "Es ist mein letztes Spiel. Ich feiere es in La Bombonera. Boca wird gegen meine besten Freunde spielen, und du bist eingeladen. Messi wird spielen und Riquelme auch."

Die Hoffnung auf Cristiano Ronaldo und Manchester-United-Reunion

Besondere Aufmerksamkeit erregt die Einladung an Cristiano Ronaldo, mit dem Tevez gemeinsam bei Manchester United auf Torejagd ging. Aus jener erfolgreichen Ära in England wurden auch Edwin van der Sar und Patrice Evra eingeladen. Ob es tatsächlich zum historischen Moment kommt, in dem Messi und Ronaldo erstmals im selben Trikot auflaufen, elektrisiert Fußballfans rund um den Globus.

Tevez und Ronaldo bei Manchester United © APA/AFP/HASSAN AMMAR

Gegenüber argentinischen Medien äußerte sich Tevez via "Ámbito" über die Aussicht auf Ronaldos Kommen begeistert: "Das wäre fantastisch. Natürlich wären wir nur für 20 Minuten zum Spielen da; danach könnten wir gar nicht mehr weg. Wir würden eine Kamera mitbringen, spielen und dann wieder abreisen."

Besuch in der Heimat Fuerte Apache vor dem Anpfiff

Neben dem sportlichen Spektakel legt Tevez großen Wert darauf, seinen internationalen Gästen seine Heimat abseits der Hochglanz-Arenen näherzubringen. Vor dem Anpfiff in La Bombonera sind exklusive Aktivitäten geplant, darunter ein Besuch in Fuerte Apache, dem berüchtigten und von Armut geprägten Viertel von Buenos Aires, in dem der Angreifer aufwuchs und dem er seinen Beinamen "El Apache" verdankt. Das Aufeinandertreffen dieser Fußball-Giganten verspricht einen unvergesslichen Abschluss für eine der markantesten Karrieren des Weltfußballs.