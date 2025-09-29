Nach Rekord-Serie: Oliver Glasner goes Hollywood

Die Erfolgsgeschichte von Oliver Glasner geht unaufhaltsam weiter. Nach dem Sensationssieg gegen Liverpool am Wochenende erobert der Österreicher nun auch Hollywood.

Von Ried aus erobert Oliver Glasner die große Fußballwelt. Der in Salzburg geborene 51-Jährige steht für Sensations-Erfolge. Sei es der Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt oder der erste Titel in der Vereinsgeschichte bei seinem aktuellen Verein Crystal Palace in London, Glasner steht mittlerweile beinahe für eine Titel-Garantie.

Mit dem Jahr 2024 übernahm der Erfolgs-Coach die Eagles aus Englands Hauptstadt am 15. Tabellenplatz, nun steht man als einziges Team ohne Niederlage in der Premier League auf Platz 3. Nur die Titel-Favoriten Arsenal und Liverpool stehen derzeit in einer der besten Ligen der Welt besser da.

Seit seinem Amtsantritt konnte Glasner 33 Siege feiern, 23 Unentschieden erkämpfen und verlor nur 15 seiner 71 Spiele. Nur 21,1 % der Spiele zu verlieren ist der beste Wert, den ein Trainer beim Traditions-Verein aus Süd-London erreichen konnte.

Unglaubliche Serie geht weiter

Noch dazu sind die Adler saisonübergreifend seit 18 Spielen ungeschlagen, kein Team aus Europas Top-Ligen hat eine längere Serie zu verzeichnen. Selbstverständlich weckt das auch Begehrlichkeit. Im Sommer wollten Tottenham und Leipzig den Österreicher verpflichten, nun kursieren immer wieder Gerüchte, dass er Ruben Amorim bei Manchester United ersetzen soll.

Doch Glasner hat bislang alle Angebote abgelehnt und hält seinem Team die Treue. Sein Bekanntheitsgrad steigt auch bei dem vermeintlich ewigen Underdog aus England. So kam es am Montag zu einem ganz anderen Auftritt.

Glasner wurde zur Premiere des Apple-TV+-Films "The Lost Bus" eingeladen. Schauspielerin Jamie Lee Curtis ist die Produzentin des Blockbusters. In den Hauptrollen sind niemand Geringerer als Hollywood-Superstar Matthew McConaughey und America Ferrara zu sehen.

Experten-Talk am roten Teppich

Am roten Teppich kam es dann nicht nur zum gemeinsamen Foto mit den Hollywood-Stars, auch ein Experten-Talk mit McConaughey stand am Programm.

Der US-Schauspieler ist für seine Fußball-Expertise bekannt. Er ist Miteigentümer des MLS-Klubs Austin FC, wo er sich auch gerne unter die Fans im Stadion mischt und verfolgt auch die Premier League.

Worüber sich unterhalten wurde, ist zwar nicht bekannt. Die Fans sind von den Bildern aber begeistert und hoffen auch in der laufenden Saison auf weitere Fußball-Märchen der Marke Hollywood von und mit Oliver Glasner.