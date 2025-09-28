Alles zu oe24VIP
OIiver Glasner verteidigt Ralf Rangnick in England: "Ein unglaublicher Trainer"
© Gepa

England

OIiver Glasner verteidigt Ralf Rangnick in England: "Ein unglaublicher Trainer"

28.09.25, 11:40
Teilen

Sein Wort hat auf der Insel Gewicht: Crystal-Palace-Erfolgstrainer Oliver Glasner. 

Sechs Monate lang stand Ralf Rangnick (67) bei Manchester United an der Seitenlinie – und scheiterte krachend. Nur 37 Prozent Siege, einer der schlechtesten Werte aller United-Coaches! Danach zog es den Deutschen als Teamchef nach Österreich. Jetzt der Schock: Rangnick musste nach einer Infektion nach einer Knöchel-OP ins Krankenhaus! Bald soll er aber wieder auf die Bank zurückkehren.

"Er versteht Menschen"

Ausgerechnet Oliver Glasner (50), Erfolgscoach von Crystal Palace, verteidigt nun den ÖFB-Teamchef in einem Interview mit der englischen Presse: „Er hat es so oft bewiesen. Mit Österreich macht er einen überragenden Job. Ich hoffe, wir schaffen die WM-Quali – es wäre das erste Mal seit 28 Jahren!“ Glasner weiter: „Er ist nicht nur Trainer, sondern auch Stratege. Er weiß genau, welchen Fußball er spielen will, welche Spieler er braucht und wie er sie besser macht. Rangnick versteht Menschen – er ist ein großartiger Coach und ein toller Typ.“

Rangnicks Österreich auf Kurs

Seit seinem Abschied von Man United betreute Rangnick die ÖFB-Elf in 38 Spielen: 22 Siege, 7 Remis, 9 Niederlagen Die WM-Quali? Bisher perfekt! Alle Spiele gewonnen, großer Favorit in Gruppe H.

Palace-Schock für Liverpool

Während Rangnick im Krankenhaus liegt, sorgt Glasner auf der Insel für Furore: Crystal Palace besiegte am Samstag Meister und Tabellenführer Liverpool mit 2:1 – das Siegtor knallte Eddie Nketiah in der Nachspielzeit rein! Palace bleibt damit das einzige ungeschlagene Team der Premier League – und steht sensationell auf Platz 2.

