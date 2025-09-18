14,8-Mio.-Ablöse! Oliver Glasner soll Amorim bei Manchester United beerben

Die Ablöse-Gerüchte um Ruben Amorim bei ManUnited verdichten sind. Oliver Glasner ist Top-Kandidat.

Nach dem 0:3-Derby-Debakel gegen City wackelt United-Coach Rúben Amorim (40) mehr denn je. Und: Oliver Glasner (50/Crystal Palace) gilt als heißester Nachfolger bei den „Red Devils“! Doch billig wird ein Trainerwechsel nicht: Laut „Daily Mail“ müsste United 12 Mio. Pfund (14,8 Mio. €) Abfindung zahlen, um Amorim vor die Tür zu setzen – mehr, als man 2024 an Sporting Lissabon überwiesen hatte, um ihn loszueisen.

Letztes Spiel am Samstag gegen Chelsea?

Die Horror-Bilanz des Portugiesen: Seit Amtsantritt nur 31 Punkte aus 31 Spielen – so schwach wie kein anderes Team in dieser Zeit. Champions-League-Ambitionen? Fehlanzeige! Jetzt steht United-Boss Jim Ratcliffe (72) vor einer knallharten Entscheidung: Weiter mit dem Flop-Trainer – oder den Weg frei machen für Glasner? Schon am Samstag gegen Chelsea könnte Amorim sein Endspiel erleben. Der Oberösterreich soll’s jetzt richten!