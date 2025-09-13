"Fans haben ein Recht": Glasner spricht Klartext über Rücktritt

Österreichs Star-Trainer räumt mit den Gerüchten auf.

Am Deadline Day ging es bei Crystal Palace rund. Wie berichtet, stand Kapitän Marc Guehi unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Die Eagles konnten aber keinen Ersatz mehr finden und sagten den Transfer in letzter Sekunde ab.

Oliver Glasner soll Berichten zufolge sogar mit seinem Rücktritt gedroht haben. Stimmt nicht, sagt nun der österreichische Star-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Sunderland.

"Habe nie gedroht"

„Die Fans haben es verdient, zu erfahren, wie es wirklich war. Es wurde so viel geschrieben“, so Glasner. „Ich habe nie damit gedroht, den Verein zu verlassen“. Klub-Boss Steve Parish habe ihn am Deadline Day aber gefragt, ob man die Saison auch ohne Guehi schaffe. „Ich sagte: 'Steve, ehrlich gesagt, wir schaffen das kurzfristig nicht“, so Glasner.

Für seinen Star-Verteidiger ist Glasner auch voll des Lobes. "Er wird unser Kapitän sein, solange er hier ist, denn er ist ein großartiger Spieler und hat eine tolle Persönlichkeit." Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft nach dieser Saison aus – spätestens dann will er den Wechsel nach Liverpool nachholen.