Linden LIVE: Rapid wandelt erstmals auf den Spuren des „Herminators“

Rapid wandelt auf Hermann Maiers Spuren - im selben Tower, wo einst der Ski-Legende geehrt wurde. Dazu der London-Blick der Co-Trainer zu Glasners Crystal Palace vor dem Derby. Ein Sieg bedeutet historischen Start. Peter Linden mit den Fakten.

Etwas von Oliver Glasner und Englands Cupsieger Crystal Palace ist Sonntag beim Derby in Hütteldorf dabei. Darum werden Samstagnachmittag sowohl Rapids Co-Trainer Thomas Sageder als auch Austrias Stephan Helm in den ausverkauften Londoner Selhurst Park blicken. Via Sky zum Premier League-Duell der Ungeschlagenen zwischen Crystal Palace und Liverpool.

Sageder war 127 Spiele lang Assistent von Glasner. 87 in der deutschen Bundesliga bei Wolfsburg, als die Qualifikation zur Champions League gelang, 37 bei Glasners erster Station seiner erfolgreichen Trainerkarriere bei Ried. Glasner und Sageder kommen aus dem gleichen Ort, aus Riedau. Helm bildete gemeinsam mit Emanuel Pogatetz von 2021 bis 2023 das Trainerduo bei Zweitligist St. Pölten. Sie sind befreundet, letzte Saison besuchte Helm Pogatetz, der zu Glasners Trainerstab bei den „Eagles“ gehört, in London. Daher ist er fast immer auf dem laufenden, was bei Crystal Palace passiert.

Glasner-Sohn ist Videoanalyst bei Austria

Glasners ältester Sohn ist seit Sommer Video-Analyst beim Nachwuchs der Austria. Sowohl Sageder als auch Helm wünschen ihren Freunden eine Sensation. In Wien hat punkto Einkäufen Rapid die Liverpool-Rolle. Mit neun im letzten Sommer vier mehr als die Austria. 12:3 endete der Vergleich zwischen Liverpool und Crystal Palace.

Um den besten Start seit 2003 unter Hicke

Um den besten Start seit 2003 unter Hicke: Genauso wird Pogatetz Helm seinen ersten Derby-Auswärtssieg wünschen. Um den grün-weißen „Derbyflow“ zu stoppen: Saisonübergreifend gewann Rapid von den letzten fünf Bundesligaduellen gegen Austria vier, holte damit genau so viele Siege in den vorangegangenen 23 Bundesliga-Derbys. Wenn Rapid Sonntag auch in der achten Runde ungeschlagen bleibt, dann gelang das erstmals seit 2003/04 unter Josef Hickersberger, übertrifft sogar die letzte Meistersaison.

Nicht nachvollziehbar, dass Sky Sonntag nicht seinen neuen Experten nach Hütteldorf schickt. Rapids letzter Meistermacher Peter Pacult würde sich geradezu aufdrängen. Eines haben Rapid und Austria in den nächsten drei Jahren gemeinsam: Die Raiffeisen Stadtsparkasse Wien als Matchpartner. Rapids Premium Partner übernimmt auch die finanzielle Patronanz über die Austria-Heimderbys. Freitag lud General Michael Höllerer Rapid zum Medientermin erstmals in den 20. Stock des Raiffeisen-Towers in Wien ein. Dort wo in den früheren Jahren schon ein Olympiasieger und Weltstar auftrat. Rapid auf den Spuren von „Herminator“ Hermann Maier.