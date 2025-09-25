Ex-United-Keeper prophezeit Glasner-Sensation

Ruben Amorim wackelt gewaltig! Zumindest wenn es nach Ex-United-Keeper Ben Foster geht. Der 42-Jährige glaubt, dass die Tage des Portugiesen auf der Trainerbank von Manchester United gezählt sind – und hat auch schon einen Favoriten für die Nachfolge: Oliver Glasner.

In seinem Podcast Fozcast rechnet Foster gnadenlos ab: „Er hat wahrscheinlich noch ein paar Monate. Kommt eine Serie von drei, vier Niederlagen, ist Schluss – dann sagen sie: ‚Okay, das reicht, das funktioniert einfach nicht.‘ Ich sehe auf dem Platz null Zusammenhalt.“ Harte Worte, die das Gefühl vieler Fans widerspiegeln.

»Der ideale Zeitpunkt«

Und dann legte der 42-Jährige nach: Glasner sei der perfekte Mann für United. „Sein Vertrag bei Crystal Palace läuft nur noch neun Monate – das wäre der ideale Zeitpunkt.“ Einziger Haken: United und die Dreierkette. „Wenn Glasner kommt und sagt: ‚So spielen wir‘, könnte das zu Ärger führen. Aber mal ehrlich: Er hat fünf Stammspieler verloren, und Palace wirkt trotzdem stärker als zuvor. Platz fünf in der Premier League spricht Bände.“

Fakt ist: Die Luft in Manchester wird für Amorim immer dünner. Nach dem Horrorjahr mit Platz 15 in der Liga und der bitteren Europa-League-Finalpleite gegen Tottenham setzte es gleich zum Saisonstart den nächsten Tiefschlag – das peinliche Pokal-Aus gegen Zweitligist Grimsby. Die Fans sind frustriert, die Verantwortlichen ungeduldig, und die Uhr tickt gnadenlos gegen den Portugiesen.

Glasner klarer Favorit

Die Gerüchteküche brodelt längst: Neben Glasner, der bei den Buchmachern klar vorne liegt, werden auch Gareth Southgate, Marco Silva und Mauricio Pochettino als Kandidaten gehandelt. Doch der Österreicher scheint die Nase vorn zu haben – und viele sehen ihn schon mit dem United-Wappen auf der Brust.

Jetzt hängt alles am Wochenende: Das Auswärtsspiel in Brentford wird für Amorim zum Showdown. Gewinnt er, darf er noch einmal durchschnaufen. Verliert er, könnte das Abenteuer Manchester schneller vorbei sein, als ihm lieb ist