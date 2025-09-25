Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Foster
© Getty

»Er passt perfekt«

Ex-United-Keeper prophezeit Glasner-Sensation

25.09.25, 10:23 | Aktualisiert: 25.09.25, 11:35
Teilen

Ruben Amorim wackelt gewaltig! Zumindest wenn es nach Ex-United-Keeper Ben Foster geht. Der 42-Jährige glaubt, dass die Tage des Portugiesen auf der Trainerbank von Manchester United gezählt sind – und hat auch schon einen Favoriten für die Nachfolge: Oliver Glasner.

In seinem Podcast Fozcast rechnet Foster gnadenlos ab: „Er hat wahrscheinlich noch ein paar Monate. Kommt eine Serie von drei, vier Niederlagen, ist Schluss – dann sagen sie: ‚Okay, das reicht, das funktioniert einfach nicht.‘ Ich sehe auf dem Platz null Zusammenhalt.“ Harte Worte, die das Gefühl vieler Fans widerspiegeln.

»Der ideale Zeitpunkt«

Und dann legte der 42-Jährige nach: Glasner sei der perfekte Mann für United. „Sein Vertrag bei Crystal Palace läuft nur noch neun Monate – das wäre der ideale Zeitpunkt.“ Einziger Haken: United und die Dreierkette. „Wenn Glasner kommt und sagt: ‚So spielen wir‘, könnte das zu Ärger führen. Aber mal ehrlich: Er hat fünf Stammspieler verloren, und Palace wirkt trotzdem stärker als zuvor. Platz fünf in der Premier League spricht Bände.“

Fakt ist: Die Luft in Manchester wird für Amorim immer dünner. Nach dem Horrorjahr mit Platz 15 in der Liga und der bitteren Europa-League-Finalpleite gegen Tottenham setzte es gleich zum Saisonstart den nächsten Tiefschlag – das peinliche Pokal-Aus gegen Zweitligist Grimsby. Die Fans sind frustriert, die Verantwortlichen ungeduldig, und die Uhr tickt gnadenlos gegen den Portugiesen.

Glasner klarer Favorit

Die Gerüchteküche brodelt längst: Neben Glasner, der bei den Buchmachern klar vorne liegt, werden auch Gareth Southgate, Marco Silva und Mauricio Pochettino als Kandidaten gehandelt. Doch der Österreicher scheint die Nase vorn zu haben – und viele sehen ihn schon mit dem United-Wappen auf der Brust.

Jetzt hängt alles am Wochenende: Das Auswärtsspiel in Brentford wird für Amorim zum Showdown. Gewinnt er, darf er noch einmal durchschnaufen. Verliert er, könnte das Abenteuer Manchester schneller vorbei sein, als ihm lieb ist

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden