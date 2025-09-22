Tränen-Auftritt: Ousmane Dembélé gewinnt Ballon d'Or 2025

Im prunkvollen Théâtre du Châtelet wurde am Montagabend der beste Fußballer des Jahres gekürt, am Ende flossen sogar Tränen der Freude.

Alle Jahre wieder werden in Paris beim Ballon d'Or die besten Fußballer und Fußballerinnen der Welt von "France Football" in Zusammenarbeit mit der UEFA gekürt. Auch heuer gab es bei der Zeremonie wieder zahlreiche emotionale Momente.

Im Vorjahr gewann ManCity-Star Rodri den begehrten Preis. Er wird beerbt von Ousmane Dembélé, der die begehrte Trophäe von niemand Geringerem als Fußball-Ikone Ronaldinho überreicht bekam. Die Überreichung wurde dadurch besonders emotional. Dem Brasilianer gelang sein Durchbruch im Profi-Fußball bei Paris Saint-Germain, dem Verein, für den der neue Fußballer des Jahres derzeit aufläuft. Noch dazu wurde genau vor 20 Jahren der ehemalige Samba-Ballkünstler selbst zum besten Kicker der Welt gekürt.

In seiner Rede konnte der Champions-League-Sieger seine Emotionen nicht mehr verstecken. Nach harten Zeiten bei Barcelona bedankte er sich bei allen, die an ihn geglaubt hatten, und bei seiner Mutter, die auch auf die Bühne geholt wurde und den Moment mit ihrem Sohn genießen konnte. Selbst seine engsten Vertrauten im Saal waren zu Tränen gerührt, ein klares Zeichen, wieviel dem Franzosen die Auszeichnung bedeutet und das emotionale Highlight des Abends.

Bonmati gewinnt bei Frauen

Die größte Überraschung war die Platzierung von Real-Torjäger Kylian Mbappe, der nur auf Platz 7 landete. Zur besten Spielerin des Jahres wurde zum dritten Mal in Folge Aitana Bonmati vom FC Barcelona gewählt.

© APA

Die Sieger 2025:

Ballon d'Or, Herren: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) Ballon d'Or, Frauen: Aitana Bonmati (FC Barcelona)

Aitana Bonmati (FC Barcelona) Kopa-Trophy, Herren (Spieler unter 21 Jahren): Lamine Jamal (FC Barcelona)

Lamine Jamal (FC Barcelona) Kopa-Trophy, Frauen (Spielerin unter 21 Jahren): Vicky Lope (FC Barcelona)

Vicky Lope (FC Barcelona) Yashin Trophy, Herren (Torhüter): Gianluigi Donnarumma (Paris SG)

Gianluigi Donnarumma (Paris SG) Yashin Trophy, Frauen (Torhüterin): Hannah Hampton (FC Chelsea)

Hannah Hampton (FC Chelsea) Gerd Müller Trophy, Herren (Bester Toschütze): Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon/Arsenal)

Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon/Arsenal) Gerd Müller Trophy, Frauen (Beste Toschützin): Ewa Pajor (FC Barcelona)

Ewa Pajor (FC Barcelona) Team des Jahres, Herren: Paris SG

Paris SG Team des Jahres, Frauen: FC Arsenal

FC Arsenal Trainer des Jahres: Luis Enrique (Paris SG)

Luis Enrique (Paris SG) Trainerin des Jahres: Sarina Wiegman (England)

Paris als großer Abräumer

Die "Lokalmatadoren" aus Paris waren auch die großen Abräumer des Abends. Mit Luis Enrique (Trainer), Gianluigi Donnarumma (Torwart) und dem Team des Jahres gewann der amtierende Champions-League-Sieger gleich in drei weiteren Kategorien des Abends.

© APA

Geschichte schrieb auch Barcelona-Ausnahmetalent Lamine Yamal. Der 18-Jährige wurde als erster Spieler der Geschichte zum zweiten Mal in Folge zum Jungstar des Jahres geehrt.