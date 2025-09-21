Verletzungsschock für Thomas Müller (36)

Verletzungspech! Thomas Müller muss weiter auf sein erstes Auswärtsspiel im Trikot der Vancouver Whitecaps warten.

Der 34-Jährige fehlte am Wochenende bei der Partie gegen Sporting Kansas City, Grund dafür sind anhaltende Adduktoren-Probleme. Der Weltmeister von 2014 blieb daher in Kanada und wurde geschont.

Bereits unter der Woche hatte Müller beim 4:0-Erfolg im kanadischen Pokal gegen Forge FC nur auf der Bank Platz genommen, ohne Einsatzzeit zu bekommen. Vancouver qualifizierte sich damit für das Finale des Canadian Championship, das am 1. Oktober gegen den Lokalrivalen Vancouver FC ausgetragen wird.

Zuletzt in Topform

Besonders bitter für den Offensivmann: Müller war zuletzt in Topform. Seit seinem Wechsel Anfang August vom FC Bayern München nach Nordamerika erzielte er in nur drei MLS-Einsätzen vier Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Beim 7:0-Spektakel gegen Spitzenreiter Philadelphia Union glänzte er sogar mit einem Dreierpack.

Trotz des verletzungsbedingten Rückschlags läuft es für die Whitecaps sportlich nach Plan. In der Liga haben sich die Kanadier bereits das Ticket für die Playoffs gesichert, die Ende Oktober beginnen.