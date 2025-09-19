Xabi Alonso kündigt Alaba-Hammer an

Schon am Samstag könnte es zur großen Überraschung kommen.

Eigentlich war David Alaba bei Real Madrid schon so gut wie aussortiert. Die Königlichen wollten in der Verteidigung auf jüngere Spieler setzen und den ÖFB-Kapitän im Sommer auch gerne abgeben. Der 33-Jährige entschied sich aber für einen Verbleib in Madrid. Nun könnte Alaba eine neue Chance bekommen.

Neue Chance für David Alaba

Am Samstag gegen Espanyol Barcelona (16.15 Uhr) muss Neo-Trainer Xabi Alonso in der Defensive umplanen. Dean Huijsen ist gesperrt, Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold sind verletzt. Gut möglich, dass Alaba nun in die Startelf rutscht.

„Alle haben ihren Beitrag geleistet und alle sind bereit – wie Alaba. Er hat zwar nur fünf Minuten gespielt, aber sehr gut“, so Alonso, der in den kommenden Spielen auf Rotation setzt. „Wir werden alle brauchen. Uns steht eine Phase mit vielen Spielen bevor. Hoffentlich gibt es keine Verletzungen, und es ist wichtig, dass alle beteiligt sind, um wettbewerbsfähig und konstant in der Leistung zu bleiben.“ Xabi schätzt an Alaba vor allem auch seine Vielseitigkeit – der Österreicher könnte auch als Außenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld aushelfen.