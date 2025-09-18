Neue Alaba-Wende bei Real Madrid

Real Madrid steckt mitten in einer Verteidiger-Krise – und plötzlich könnte sich für David Alaba eine neue Chance auftun.

Nach Antonio Rüdiger erwischte es am Dienstag auch Neuzugang Trent Alexander-Arnold: Der Engländer zog sich beim 2:1-Sieg über Olympique Marseille eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fällt laut spanischen Medienberichten bis zu acht Wochen aus.

Ersatzkapitän Dani Carvajal übernahm gegen Marseille, doch der 32-Jährige sah in der 72. Minute für einen Kopfstoß die Rote Karte und fehlt damit beim nächsten Champions-League-Auftritt gegen Kairat Almaty (30. September). Auch in der Liga wird die Defensive ausgedünnt: Am Samstag gegen Espanyol Barcelona (16.15 Uhr) muss Alonso ohne den gesperrten Dean Huijsen auskommen, der zuletzt wegen einer vermeintlichen Notbremse ausgeschlossen wurde.

"Lösungen finden!"

Damit droht dem Star-Trainer die Abwehr aus den Fugen zu geraten. Zwar gilt Nachwuchsmann Raul Asencio als Option neben Eder Militao, doch der Spanier ist noch unerfahren. Umso mehr rückt nun wieder Alaba ins Blickfeld. Der ÖFB-Kapitän hatte nach seinem Kreuzbandriss erst im Jänner sein Comeback gegeben, fand aber noch nicht zu alter Form zurück. Unter dem neuen Coach Xabi Alonso war er bisher außen vor, stand in dieser Saison lediglich für zwei Minuten in La Liga auf dem Platz.

„Wir müssen jetzt kreativ werden und Lösungen finden“, erklärte Alonso nach dem Marseille-Sieg. Der 43-Jährige deutete an, auch über eine Dreierkette nachzudenken – ein System, das Alaba entgegenkäme. „Es gibt Optionen, wir haben flexible Spieler. Spieler, die unterschiedliche Rollen einnehmen können“, so der Trainer weiter.

Für den Wiener, dessen Vertrag noch bis Juni 2026 läuft, könnte das die unerwartete Gelegenheit sein, sich wieder festzuspielen. Gerade weil er als variabler Abwehrspieler gilt, der sowohl zentral als auch auf der Seite agieren kann, scheint Alabas Stunde in Madrid gekommen.