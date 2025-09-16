Real rettet 2:1-Auftaktsieg, BVB vergeigt 4:2 in Turin - 4:4

Real Madrid startete mit einem 2:1-Erfolg gegen Olympique Marseille in die Champions League. Ein Elfer-Doppelpack von Kylian Mbappé drehte das Spiel nach frühem Rückstand. In einer wilden Partie trennten sich Juve und Dortmund 4:4. Erster Tabellenführer: St.-Gilloise.

Die Champions League 2025/26, die zum zweiten Mal im neuen Ligaphasen-Modus läuft, begann am Dienstag mit einem Feuerwerk. Während Mitfavorit Real Madrid gegen Olympique Marseille in Unterzahl ein 2:1 rettete, trennten sich Juventus und Dortmund mit einem spektakulären 4:4. Siege gab es auch für die Londoner Clubs Arsenal (2:0 in Bilbao) und Tottenham (1:0 gegen Villarreal). Saint-Gilloise gewann in Eindhoven 3:1, ebenso überraschend kam das 3:2 von Karabach Agdam bei Benfica Lissabon.

Dortmund vergab 4:2-Führung bei Juve – 4:4

ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer war beim Torspektakel von Dortmund bei Juventus Turin mittendrin. Wobei diese Kracher-Partie erst nach einer langweiligen ersten Halbzeit richtig los ging.

Adeyemi schoss Dortmund 1:0 in Führung (53.). Elf Minuten später: Yildiz mit Traum-Weitschuss zum 1:1. Quasi im Gegenzug: Nmecha zum 2:1 für BVB (65.). Vlahovic glich aus (68.). Couto (74./Sabitzer-Vorlage) und Bensebaini (86.) sorgten für die vermeintliche Dortmund-Vorentscheidung - 4:2.

Doch Vlahovic und Kelly sorgten in der Nachspielzeit (90.+4, 90.+6) für den unglaublichen 4:4-Endstand.

Zwei Elfertore retteten Real-Sieg gegen Olympique Marseille

Superstar Kylian Mbappé rettete für Real Madrid gegen Olympique Marseille mit zwei Elfmeter-Toren einen 2:1-Sieg. Mbappé stand gleich nach Anpfiff im Fokus, doch der spektakuläre Fallrückzieher des Franzosen ging daneben. Franco Mastantuono (18), jüngster Real-Spieler in der Champions-League-Startelf aller Zeiten, knallte an die Stange (6.).

Doch nach einem schweren Schnitzer von Arda Güler traf Timothy Weah nach Greenwood-Vorarbeit entgegen dem Spielverlauf zum 1:0 (22.).

Aber dann: Kondogbia bringt Rodrygo unnötig im Strafraum zu Fall. Mbappé traf vom Punkt – 1:1 (29.).

Carvajal-Rot nach Kopfstoß

Als dann noch Carvajal nach einem Kopfstoß gegen Olympique-Goalie Rulli Rot sah (72.), deutete alles auf ein Remis hin. Doch Medina sorgte mit einem Handspiel für einen neuerlichen Real-Elfer – wieder verwertete Mbappé, wieder in die von ihm aus linke Ecke, allerdings mit Glück. So jubelte Xabi Alonso über einen glücklichen Champions-League-Debütsieg als Real-Trainer. David Alaba jubelte von der Ersatzbank aus.

Saint-Gilloise erster Tabellenführer

Mehr Highlights gab es in Eindhoven zu sehen, und das vor allem dank eines Champions-League-Neulings, der jetzt sogar Tabellenführer ist. Saint-Gilloise bot beim 3:1-Sieg gegen PSV von Beginn an eine abgebrühte Leistung und ging bereits in der neunten Minute durch einen Strafstoß von Promise David in Führung. In der 39. Minute verlor Ricardo Pepi, der bereits das Elferfoul begangen hatte, im Mittelfeld den Ball und Anour Ait El Hadj krönte einen sehenswerten Sololauf mit dem zweiten Tor der Belgier.

Die Entscheidung brachte das 3:0 für die Gäste durch Kevin Mac Allister (81.), Ruben van Bommel gelang nach Vorarbeit von Paul Wanner nur noch Resultatskosmetik für PSV. Florucz war beim Sieg seines Clubs nicht mit von der Partie, weil er in der Vorsaison noch im Trikot von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden war.

Danso kam beim 1:0 von Tottenham rein

Kevin Danso durfte bei Tottenhams 1:0-Heimsieg immerhin ab der 92. Minute mitwirken. Der entscheidende Treffer resultierte aus einem Eigentor von Gäste-Keeper Junior Reis, der eine eigentlich harmlose Flanke von Lucas Bergvall ins eigene Netz beförderte.

Karabach schrieb mit 1. Sieg Geschichte

Für eine Überraschung sorgte Karabach - der Club aus Aserbaidschan lag bei Benfica nach Treffern von Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) bereits 0:2 zurück, sorgte aber dank Leandro Andrade (30.), Camilo Duran (48.) und Oleksii Kaschtschuk (86.) noch für den ersten "Königsklassen"-Sieg in der Vereinsgeschichte.