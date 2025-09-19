Alles zu oe24VIP
sporthilfegala 2025

Junge Stars im Fokus

Sporthilfe sucht Aufsteiger:in des Jahres: Sportfans entscheiden über den Niki 2025

19.09.25, 08:15
Am 8. Oktober vergibt die Sporthilfe bei der Gala in Wien den Niki in der Kategorie „Aufsteiger:in des Jahres“. Drei junge Talente stehen zur Wahl – Fans können online ihre Stimme abgeben.

Drei junge Sporttalente stehen im Rampenlicht, wenn am 8. Oktober der Niki in der Kategorie „Aufsteiger:in des Jahres“ vergeben wird.

Jetzt abstimmen: Wer wird „Aufsteiger:in des Jahres“ bei der Sporthilfe-Gala?

Lilli Tagger – Tennis

© getty

Die 17-jährige Osttirolerin aus Lienz (geb. 17. Februar 2008) gilt als Shooting Star im österreichischen Tennis. International sorgte sie 2025 für Schlagzeilen, als sie die French Open im Juniorinnen-Einzel gewann – als erste ÖTV-Spielerin überhaupt mit einem Nachwuchs-Grand-Slam-Titel. Bereits davor erreichte sie die Viertelfinals bei den Australian Open und in Wimbledon. Zwei ITF-Turniersiege sowie der Sprung in die Top 300 (Platz 275 Mitte September) runden ihre Saison ab. Tagger wird als große Hoffnungsträgerin für den österreichischen Tennissport gehandelt.

Erfolge 2025:

  • French Open Juniorinnen-Einzel Siegerin
  • Viertelfinals Australian Open und Wimbledon
  • 2 ITF-Siege im Einzel
  • Aufstieg in die Top 300

Daniel Tschofenig – Skispringen

© getty

Der 23-jährige Kärntner aus Hohenthurn/Innsbruck (geb. 28. März 2002) feierte 2025 seinen internationalen Durchbruch. Mit dem Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee erfüllte er Österreichs Fans einen lang gehegten Traum – der erste Triumph seit zehn Jahren. Dazu gewann Tschofenig acht Weltcupspringen im Einzel, stand sieben weitere Male auf dem Podest und holte zwei Siege mit dem Team. Zum Saisonabschluss sicherte er sich die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg, was ihn endgültig in die Weltelite katapultierte.

Erfolge 2025:

  • Gesamtweltcupsieger 2024/25
  • Gesamtsieger Vierschanzentournee 2025
  • 8 Weltcupsiege Einzel, 2 Weltcupsiege Team

Enzo Diessl – Leichtathletik / Hürdenlauf

© getty

Der 21-jährige Steirer aus Leibnitz (geb. 6. Juni 2004) hat seine Karriere auf den 110-Meter-Hürden aufgebaut. Geboren in Argentinien, seit 2020 für Österreich startberechtigt, gewann er 2025 den U23-Europameistertitel und machte so erstmals international auf sich aufmerksam. Bei der Diamond League in Silesia lief er mit 13,20 Sekunden auf Rang vier, bei der Weltmeisterschaft erreichte er das Halbfinale. Damit zählt Diessl zu den größten Talenten der europäischen Leichtathletik.

Erfolge 2025:

  • U23-Europameister über 110 Meter Hürden
  • 4. Platz Diamond League Silesia
  • Halbfinale Leichtathletik-WM

