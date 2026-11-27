Das Wochenende in der Premier League hält gleich zwei echte Kracher parat: Mit Arsenal und Manchester City treffen sich die zwei Titel-Topkandidaten – mit Vorentscheidungs-Charakter.

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Vier Liga-Titel in Folge holte ManCity unter Pep Guardiola, nun droht das dritte Jahr in Folge ohne die begehrte Trophäe.

Bereits sechs Punkte liegt Neo-Coach Enzo Maresca hinter dem Leader Arsenal, wenn es am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky & im Sport24-Live-Ticker) also zu diesen geht, ist siegen beinahe Pflicht.

ManCity ist in der Krise

Bei einer Niederlage, von denen es in den letzten vier Liga-Spielen gleich drei gab, wären die Titelträume mit neun Punkten beinahe schon vorbei.

Die Gunners gewannen nur zwei ihrer bisherigen elf Partien auf der Insel nicht, eines davon war aber zuletzt das 2:2 gegen Krisenteam Newcastle. Das Team von Mikel Arteta ist definitiv nicht fehlbar, wirkt diese Saison aber beinahe konkurrenzlos.

Arsenal fehlt wichtiger Mann

Die Bilanz im Duell sieht für die "Skyblues" zwar gar nicht so schlecht aus, gerade im Emirates Stadium war aber meist wenig zu holen. Den letzten Sieg gab es dort 2023. Das einzige Matchup diese Saison endete mit 3:0 im Community Shield klar für die Londoner.

Eine Devise für Erling Haaland und Co.? Schießen! Arsenal muss aufgrund einer Schulterverletzung auf Torhüter David Raya verzichten, sein Ersatz Kepa Arrizabalaga ist für seine Fehleranfälligkeit bekannt.

David Raya gilt als einer der besten Torhüter der Welt © IMAGO/Shutterstock

Derby-Bilanz ist ausbaufähig

Die Engländer bieten an diesem zwölften Spieltag aber noch einen anderen Kracher, wenn auch mit weniger Auswirkung auf die Ligaspitze.

Zwar sitzt Liverpool nur einen Punkt hinter City auf Rang vier, Stadtrivale und kommender Gegner am Sonntag (13 Uhr/live Sky & im Sport24-Live-Ticker) Everton musste zuletzt aber etwas abreißen.

Aber nicht nur die eigene Form, sondern auch die Bilanz dürfte dem Team von David Moyes Sorgen bereiten. In den letzten zehn Merseyside Derbys gab es gerade einmal einen Sieg und zwei Remis.

Florian Wirtz geigt endlich auf

Aber: Diese drei Ergebnisse gab es allesamt in Heimspielen. Das bislang einzige Derby im seit Ende letzter Saison fertigen Palast, dem Hill-Dickinson-Stadium, ging am 33. Spieltag aber mit 1:2 verloren.

Andoni Iraolas Startruppe kommt zudem so richtig in Fahrt, wie auch das 4:0 gegen den zweiten großen Konkurrent Manchester United am letzten Wochenende zeigte. Vor allem auf Florian Wirtz, der an den letzten beiden Wochenenden jeweils mit Tor und Vorlage glänzte, gilt es aufzupassen.

Florian Wirtz hat vier Torbeteiligungen in den letzten zwei Spielen © IMAGO/Crystal Pix

Knackige Duelle für Österreicher

Aus rot-weiß-roter Sicht stehen einige schwere Partien an. Oliver Glasners Nottingham fordert schon am Freitag das krisengebeutelte Chelsea (21 Uhr), Yannik Schuster reist mit Brentford zu Manchester United (Sa., 16 Uhr), Michael Svoboda und Überflieger Brighton empfängt Matthias Yaissles Newcastle (So., 15.05 Uhr), David Affengruber und Fulham treffen auf Bournemouth (So., 15.05 Uhr), außerdem geht es für Kevin Danso mit Leihklub Sunderland gegen Stammklub Tottenham (So., 15.05 Uhr). Alle Partien gibt es live auf Sky und im Sport24-Live-Ticker.