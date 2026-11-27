Frisch gebacken Weltmeister, sorgt Marc Marquez für einen echten Knall in der MotoGP: Mit Ende 2026 beendet der Spanier seine Karriere.

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Und das in seiner Heimat! Der letzte Grand Prix findet am Sonntag in Valencia statt, danach hängt der 33-Jährige seine Motorrad-Schuhe an den Nagel.

"Es ist offiziell. Marc Marquez hat sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden", war das Statement seines Rennstalls Ducati.

Noch ist unklar warum, im Laufe des Freitags sollen mehr Infos folgen.

Ende mit goldenem Helm

Nur fünf Tage, nachdem er in einer emotionalen Siegerehrung den goldenen Weltmeister-Helm ausgerechnet von Motorrad-Legende Giacomo Agostini (ebenfalls 8 Titel) überreicht erhalten hatte, verabschiedet sich Marquez aus seinem geliebten Sport.

Marquez hatte 2010 bereits einen Titel in der 125-ccm-Klasse (heutige Moto3) sowie 2012 in der Moto2-Kategorie gewonnen, womit er bei zehn Motorrad-Titeln steht. Den Gesamtrekord hält Agostini mit 15 Titeln.

In Sachen Rennsiegen liegt er mit 106 hinter Valentino Rossi (115) und Agostini (122).