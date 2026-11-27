Formel-1-Fahrersprecher George Russell hat keine große Lust auf Versöhnung mit Max Verstappen.

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"Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe", erklärte der Mercedes-Pilot vor dem Grand Prix von Katar über die Auseinandersetzung mit dem Niederländer in Las Vegas. "Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, eine gute Beziehung zu haben." Der Brite Russell hatte sich öffentlich über die Fahrweise von Red-Bull-Fahrer Verstappen beklagt.

Der viermalige Weltmeister Verstappen konterte nach seinem Sieg in Las Vegas mit den Worten: "Er spricht viel abseits der Strecke. Das stört mich aber nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist, dass ich gar nicht erst versuchen muss, mich mit ihm zu messen." In Lusail wollte er sich nicht weiter mit Verbal-Attacken aufhalten. "Alles andere, das abseits der Strecke gesagt wurde, ist gesagt. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen."

Russell nannte Verstappens Aussagen von Las Vegas indes "ziemlich amüsant". Die Auseinandersetzungen seien "vermeidbar und ziemlich unnötig", befand der 28-Jährige. Aber Verstappen sei in den USA ein starkes Rennen gefahren und könne daher sagen, was er wolle. "Ich suche nicht danach, auf der Strecke beste Freunde zu sein", ließ Russell wissen. Womöglich sei er zu offen und ehrlich im Gespräch mit den Medien und vor Kameras. "Es ist kein Krieg der Worte abseits der Strecke. Ich will die Kämpfe auf der Strecke haben", beteuerte Russell.